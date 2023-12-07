新行星挑戰了對行星形成的傳統理解

賓州州立大學的研究人員有了一個驚人的發現，挑戰了關於行星如何形成的現有理論。 研究團隊發現了一顆名為 LHS 3154b 的行星，其體積是地球的 13 倍多，繞著一顆名為 LHS 3154 的恆星運行，該恆星比太陽小得多，溫度也低。

LHS 3154b 與其主恆星之間的質量比大於地球和太陽的 100 倍，使其成為迄今為止發現的圍繞超冷矮星運行的最大行星。 這項發現讓行星科學家感到困惑，因為它與目前的天體形成模型相矛盾。

賓州州立大學天文學和天體物理學凡爾納·M·威拉曼教授蘇夫拉特·馬哈德萬 (Suvrath Mahadevan) 對這一發現表示驚訝。 他說：“我們不會想到在如此低質量的恆星周圍存在如此重的行星。”

傳統理論認為，恆星形成後，其周圍的氣體和塵埃會積聚形成原行星盤，最終在很長一段時間內導致行星的形成。 然而，LHS 3154 周圍的圓盤缺乏足夠的固體質量來支持 LHS 3154b 這樣的行星的形成。

研究小組利用賓州州立大學開發的專用天文攝譜儀「宜居帶行星探測器」(HPF) 做出了這項突破性的發現。 HPF 旨在探測圍繞可能存在液態水的冷恆星運行的行星。

探測圍繞較冷恆星運行的行星比圍繞太陽等恆星運行的行星更容易，因為行星與其較冷恆星的距離越近，在其光譜中產生的信號就越容易被探測到。 馬哈德萬將這種現像比喻為靠近營火來接收熱量。

LHS 3154b 的發現為檢驗現有行星形成理論提供了獨特的機會。 Mahadevan 表示：“這正是我們建造 HPF 的目的，探索銀河系中最常見的恆星如何形成行星，並找到這些行星。”

這項突破性的發現強調了宇宙中仍有大量未知因素，並挑戰科學家重新評估他們對行星形成背後複雜過程的理解。

米卡‧漢克斯 (Micah Hanks) 是《匯報》的主編兼共同創辦人。 您可以透過電子郵件聯繫他： [電子郵件保護]。 在 micahhanks.com 和 X 上關注他的工作：@MicahHanks。

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