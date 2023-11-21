Wahoo 和 Zwift 公布新的定价和合作伙伴关系变化

Wahoo 和 Zwift 是室内自行车行业的两家领先企业，最近做出了一些重大变革，这些变革将对消费者和整个行业产生影响。 最显着的变化是 Wahoo 最受欢迎的运动鞋之一 Wahoo KICKR CORE 的永久降价。 此前售价 599 美元，现售价 449 美元。

但变化还不止于此。 Wahoo 还为 KICKR CORE 提供全包选项，其中包括预装磁带和 Zwift 1 年订阅，价格为 599 美元。 此外，Wahoo 还推出了其他硬件产品的捆绑包，其中包括 1 年 Zwift 订阅。 此举旨在为客户在室内骑行类别中提供更多选择和功能。

通过这些定价更新，Zwift 和 Wahoo 正在彻底改变室内骑行体验。 消费者现在可以以更实惠的价格获得高质量的培训师，使室内培训比以往任何时候都更容易获得。

虽然这些变化无疑对消费者有利，但也对行业产生影响。 Garmin/Tacx和Elite这两家室内骑行市场的主要参与者可能会因此次降价而面临挑战。 此外，鉴于 Wahoo/Zwift 合作伙伴关系的快速进展，与 Zwift 在 Zwift Hub One 上密切合作的 JetBlack 的未来似乎还不确定。

总体而言，这些变化代表了室内自行车行业的重大转变。 消费者现在可以以更实惠的价格享受高质量的培训师和更广泛的选择，而行业参与者必须适应并找到新的方式在这个不断发展的市场中竞争。

常见问题解答

Wahoo KICKR CORE 的新价格是多少？

Wahoo KICKR CORE 的价格已从 599 美元永久降至 449 美元。

KICKR CORE 的全包选项包含哪些内容？

全包选项包括预装磁带和 Zwift 1 年订阅，价格为 599 美元。

Wahoo 和 Zwift 是否还引入了任何其他更改？

Wahoo 还为其其他硬件产品提供捆绑包，其中包括 1 年 Zwift 订阅。

这些变化会给行业带来什么影响？

这些变化可能会给 Garmin/Tacx、Elite 和 JetBlack 带来挑战，因为他们可能需要重新评估自己的策略，以应对不断变化的市场动态。