Wahoo 和 Zwift 宣布对 Turbo Trainer 进行调整，打造独特的市场定位

自行车行业的两个领先品牌 Wahoo 和 Zwift 对其涡轮训练器系列进行了重大调整，标志着双方关系的有趣发展。 作为一项相关举措，Wahoo 宣布对其 Kickr Core 和 Kickr Snap Turbo 训练器永久降价，为客户提供更实惠的室内训练选择。

Kickr Core 之前的售价为 699 英镑，现在作为独立产品售价为 449.99 英镑，与 Zwift 的 Hub 的价格相当，Zwift 是一款智能训练器，是 2022 年两个品牌之间专利侵权法庭案件的核心。 Wahoo 以 549.99 英镑的价格提供 Kickr Core 与 Zwift 一年订阅捆绑在一起，为那些希望增强室内训练体验的人提供了一个诱人的套餐。

另一方面，Zwift 已将 Zwift Hub Classic 从其商店下架，仅留下 Hub One 智能训练器可供购买。 这一举措已被 Zwift 确认为永久性举措，使该品牌能够简化其产品供应，并将重点放在 Hub One 上，该产品配备了创新的 Cog 和 Click 套件。 Click 是一款无线蓝牙两键变速杆，可提供具有可调阻力的虚拟变速功能，增强室内骑行体验。

随着 Hub Classic 的取消，很明显 Wahoo 和 Zwift 都在开拓独特的市场地位。 Kickr Core 和 Hub One 将在市场上共存，为客户提供独特的选择，而品牌之间不会直接竞争。

为了进一步加强双方的合作关系，Zwift 还将在其网站上销售 Wahoo Kickr Core，从而扩大其在各个市场的可用性。 美国、英国、欧盟和加拿大的客户可以在 Zwift 的电子商务平台上找到 Kickr Core，澳大利亚和日本也即将推出。

总之，最近对 Wahoo 和 Zwift 涡轮训练机系列的调整创造了有趣的市场动态。 随着两个品牌不断创新和合作，骑行者可以期待更好的室内骑行体验，并有更实惠、技术先进的选择可供选择。

常见问题

1. 什么是涡轮训练器？

涡轮训练器是骑自行车者用来将普通自行车转换成固定室内训练设备的设备。 这些训练器允许骑行者模拟户外骑行条件并在室内训练。

2.Zwift是什么？

Zwift 是一个流行的在线训练平台，融合了虚拟现实和多人游戏，提供独特的室内骑行体验。 它允许骑自行车的人在虚拟世界中骑行并与其他人竞争。

3. Kickr 核心是什么？

Kickr Core是Wahoo出品的一款智能训练器。 它通过复制在路上骑行的感觉，为骑行者提供逼真、身临其境的室内训练体验。

4. 什么是集线器一号？

Hub One 是 Zwift 开发的一款智能训练器。 它是 Zwift 创新室内骑行产品系列的一部分，采用 Cog 和 Click 套件，可增强室内骑行期间的变速体验。