探索 Zork 的世界：从 PDP-10 到自定义 ZIP 编译器

您是否知道 Zork 是一款 1977 年流行的文本冒险游戏，最初并不是为 PDP-10 计算机编写的，而是设计为虚拟机可执行文件？ 这种独特的方法使得游戏可以通过解释器运行在各种 1980 世纪 XNUMX 年代的机器上玩。

让我们更深入地了解 Zork 的迷人世界，并探索传统可执行文件和虚拟机可执行文件之间的差异。 就像 Java 代码被编译成 Java 字节码并在 Java 虚拟机上运行一样，Zork 被编译成“Z-machine”程序文件（称为 ZIP）。 这些 ZIP 文件与 1990 年使用的 PKZIP 文件类似，然后由为特定机器设计的解释器执行。

有趣的是，用于创建这些 ZIP 文件的编译器（称为“Zilch”）尚未发布，因此爱好者可以尝试使用替代输入语言编写自定义 ZIP 编译器。 这导致了对 Zork 的创新诠释和新游戏体验的创造。

虽然 Zork 代表一种类型的解释器，但值得一提的是，某些编程语言（例如 ESP32 ROM 中隐藏的 BASIC）是直接从源代码解释的，无需编译。

互动小说和基于文本的冒险世界继续吸引着爱好者，激励他们探索运行和解释游戏的不同方式。 ZIP 规范和 Zork 语言规范的推出为定制 ZIP 编译器铺平了道路，使玩家能够重新构想和扩展 Zork 宇宙。

无论您是《Zork》的长期粉丝还是文字冒险类型的新手，这款创新游戏的不朽遗产都会提醒我们技术的不断发展及其所带来的创造性可能性。

常见问题解答

什么是虚拟机可执行文件？

虚拟机可执行文件是设计为在虚拟机上运行而不是直接在硬件上运行的程序文件。 它通过在程序和底层硬件之间提供抽象层来允许独立于平台的执行。

Zork 上下文中的 ZIP 文件是什么？

在 Zork 的上下文中，ZIP 文件指的是“Z-machine”程序文件。 这些文件包含游戏的编译代码和数据，并由为特定机器设计的解释器执行。

Zilch 编译器是什么？

Zilch 编译器是用于将 Zork 编译成 ZIP 文件的工具。 它生成 Z 机虚拟环境中执行游戏所需的指令。

Zork 可以在现代系统上玩吗？

是的，由于 Z-machine 解释器和自定义 ZIP 编译器的可用性，Zork 可以在现代系统上运行。 各种模拟器和端口允许玩家在各种设备上体验游戏。

还有类似Zork的游戏吗？

是的，有很多类似于 Zork 的基于文本的冒险游戏。 一些流行的例子包括“冒险世界”、“巨大洞穴冒险”和“银河系漫游指南”。 这些游戏提供身临其境的讲故事和解谜体验。