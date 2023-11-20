YouTube 在 Firefox 上加载缓慢：是故意的吗？

Firefox 浏览器上 YouTube 视频加载缓慢的问题让用户怀疑 YouTube 有意为之。 虽然最初的假设表明 Firefox 端存在性能和硬件优化问题，但进一步的调查揭示了不同的情况。

根据一些用户报告，问题似乎出在 YouTube 聚合物脚本的代码中。 一位 Reddit 用户发现了一行代码，在 Firefox 上加载 YouTube 视频时故意引入了 XNUMX 秒的延迟。 这种延迟除了引起用户的愤怒之外似乎没有任何作用。

有问题的代码行可以在聚合物脚本的链接中找到：

`setTimeout(函数() {

C（）;

a.解决(1)

}, 5E3);`

该代码有效地迫使用户在视频加载之前忍受五秒钟的等待。 然而，当使用广告拦截扩展 uBlock Origin 时，这个问题就消失了。 这一发现引发了人们的猜测，即故意延迟可能是阻止广告拦截器使用的一种策略。

这些蓄意破坏的报道在科技行业并非史无前例。 公司经常采取竞争策略来获得市场优势。 虽然很难明确证明恶意行为，但此类事件会加剧用户的怀疑和怀疑。

值得注意的是，Neowin 等在线出版物的运营依赖于广告。 Neowin 鼓励用户在使用广告拦截器时将其网站列入白名单。 此外，他们还为那些希望在不看到广告的情况下支持其内容的用户提供无广告订阅。

截至目前，YouTube尚未对这些指控正式发表评论。 无论是有意还是无意，五秒的延迟问题都提醒人们浏览器公司和内容提供商之间为优化性能、增加用户基础和最大化收入而不断进行的斗争。

常见问题

可以在不使用用户代理切换器的情况下解决加载缓慢的问题吗？

是的，用户建议的另一个解决方法是安装 uBlock Origin，一个广告拦截扩展程序。 看来使用 uBlock Origin 解决了 Firefox 上 YouTube 视频加载缓慢的问题。

YouTube 对于这些指控有任何官方声明吗？

截至撰写本文时，YouTube 尚未针对 YouTube 在 Firefox 上故意减慢速度问题发表任何官方评论或声明。

故意的性能问题在浏览器公司和内容提供商中是否常见？

过去曾出现过故意造成性能问题的指控，这表明竞争策略在科技行业并不罕见。 公司可以采用各种策略来获得市场优势或推广自己的产品或服务。