尽管索尼克的力量持久，但《索尼克超级巨星》并未达到预期

在《索尼克超级巨星》和《超级马里奥兄弟奇迹》同时发布的兴奋气氛中，人们很快就发现，这些标志性 2D 平台游戏之一已成为明显的赢家。 虽然《超级马里奥兄弟奇迹》打破了销售记录，并在短短两周内售出 4.3 万份，坐稳了有史以来销售最快的马里奥游戏的地位，但《索尼克超级巨星》却没有达到世嘉的预期。

在最近的一份财务报告中，世嘉老板 Haruki Satomi 承认，《索尼克超级巨星》的开局“比我们预期的要弱一些”。 在一场以投资者为中心的问答环节中，当被问及业绩表现不佳的原因时，里美将其归因于同期发行的其他主要游戏的影响，但没有直接点名《超级马里奥兄弟奇迹》。

然而，《超级马里奥兄弟奇迹》对《索尼克超级巨星》的影响并不完全令人惊讶。 Nintendo Switch 用户尤其被最新的《马里奥》所吸引，这使得《索尼克超级巨星》在其他平台上难以引起人们的浓厚兴趣。 此外，2 月份在 PlayStation 5 上发布的《漫威蜘蛛侠 2077》以及《刺客信条幻影》和《赛博朋克 XNUMX》DLC《幻影自由》等近期发布的其他游戏的持续受欢迎，可能会进一步转移玩家的注意力。

Satomi 对 Sonic Superstars 的成功潜力仍然持乐观态度。 他强调，假期季节，尤其是 90 月和 XNUMX 月，历来为 Sonic IP 带来强劲的销售。 世嘉计划在这个关键时期加大促销力度，将游戏XNUMX%以上的营销预算分配给感恩节和假期。

另一个可能对《索尼克超级巨星》销量产生重大影响的因素是备受期待的第三部《索尼克》电影，计划于 2024 年 XNUMX 月上映。任天堂此前曾表示，《超级马里奥兄弟电影》的成功推动了马里奥所有产品的销量。 世嘉希望《索尼克超级巨星》也能达到类似的效果。

随着世嘉继续开展营销工作并为第三部电影的发行做准备，该公司面临着说服粉丝给索尼克超级巨星一个机会的挑战。 早期的评论，例如 IGN 的 7/10 评级，赞扬了游戏的某些方面，但也强调了由于新功能既有前景又存在疑问，它的评价褒贬不一。

尽管起步有些平淡，但《索尼克》经久不衰的受欢迎程度以及世嘉不断努力扩大该系列的影响力，激发了人们对《索尼克超级巨星》未来成功的乐观态度。 只有时间才能证明索尼克能否迎难而上，在竞争激烈的游戏世界中夺回荣耀。

常见问题解答

问：为什么索尼克巨星的开局比预期的要弱？

答：根据世嘉老板 Haruki Satomi 的说法，《超级马里奥兄弟奇迹》等其他主要游戏发行的影响是索尼克超级巨星表现不佳的一个重要原因。

问：《索尼克超级巨星》是否未能引起非任天堂平台的兴趣？

答：是的，虽然《超级马里奥兄弟奇迹》受到 Nintendo Switch 用户的青睐，但《索尼克超级巨星》却很难在其他游戏平台上引起人们的兴趣。

问：还有哪些游戏可能转移了《索尼克超级巨星》的注意力？

答：大约在同一时间发布的《漫威蜘蛛侠 2》、《刺客信条幻影》、《赛博朋克 2077》DLC《幻影自由》、《Starfield》、《EA Sports FC 24》和《真人快打 1》等游戏很可能会转移索尼克超级巨星的注意力。

问：世嘉计划如何提高《索尼克超级巨星》的销量？

答：世嘉计划在即将到来的假期期间加大促销力度，重点关注 XNUMX 月和 XNUMX 月，这两个月份历来是索尼克 IP 销量最高的月份。

问：第三部《索尼克》电影会影响《索尼克巨星》的销量吗？

答：世嘉希望 2024 年 XNUMX 月推出的第三部索尼克电影将对《索尼克超级巨星》的销量产生积极影响，就像《超级马里奥兄弟电影》的成功推动了马里奥的发展一样。