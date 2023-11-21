埃隆·马斯克的社交媒体公司就纳粹内容指控提起诉讼

埃隆·马斯克 (Elon Musk) 的社交媒体公司 X 已对 Media Matters for America 及其一名员工提起诉讼，指控一份已发布的调查报告错误地声称 X 应用程序上播放了纳粹内容以及来自大公司的广告。 该诉讼寻求未具体说明的损害赔偿，并要求媒体事务下令删除该文章。

该诉讼是在德克萨斯州总检察长肯·帕克斯顿宣布对媒体事务可能存在的欺诈活动进行调查之后提出的。 帕克斯顿表示，他们正在密切研究这个问题，以确保公众不被激进左翼组织欺骗。

密苏里州总检察长安德鲁·贝利也表达了对此事的兴趣。 该诉讼向德克萨斯州沃思堡联邦法院提起，指控 Media Matters 对 X 应用程序的描述具有误导性，因为它没有准确反映典型用户所看到的内容。

X 声称 Media Matters 故意制作并排图像，将广告商的帖子与极端主义内容放在一起，以损害 X 的广告销售。 然而，Media Matters 总裁 Angelo Carusone 驳回了该诉讼，称其为压制 X 批评者的无聊尝试，并表示该网站支持其报道。

该诉讼揭示了马斯克、X 的批评者以及该公司与广告商的紧张关系之间日益加剧的冲突。 上周，马斯克在 X 上发表了有争议的言论，其中包含被视为反犹太主义的阴谋论。 Media Matters 第二天发布了报告，强调纳粹帖子和知名公司广告的存在，进一步损害了 X 的声誉。

X 看到许多广告商根据该报告暂停了在该平台上的支出。 这些广告商包括康卡斯特和 NBCUniversal。 该诉讼指控 Media Matters 故意干扰 X 与其广告商之间的合同，用虚假陈述贬低 X，并非法干扰业务关系。

值得注意的是，X 和马斯克并没有对应用程序上纳粹内容的存在提出异议，马斯克辩称其存在是言论自由的体现。 然而，X 声称 Media Matters 的报告并未准确代表该应用程序的典型用户体验。

常见问题

1.X是什么？

X 是埃隆·马斯克创立的一家社交媒体公司。

2.什么是媒体对美国至关重要？

Media Matters for America 是一个进步的监督组织。

3. X为何提起诉讼？

X 已对 Media Matters for America 及其一名工作人员提起诉讼，指控 X 应用程序虚假报道纳粹内容。

4、X在诉讼中提出了哪些法律主张？

该诉讼指控故意干扰合同、虚假陈述以及非法干扰业务关系。

5. X 对诉讼有何回应？

X 承认该应用程序上存在纳粹材料，但将其视为言论自由的一种形式。