突发新闻：X 消息平台对媒体监管组织提起诉讼

事态发生了惊人的转变，著名的消息平台 X 对媒体监管组织 Media Matters 提起诉讼。 该诉讼称，Media Matters 在发布一份报告，声称主要品牌的广告与宣扬纳粹主义的帖子一起展示后诽谤了 X。

周四发布的这份报告引发了愤怒，并促使 IBM、康卡斯特和其他广告商从该平台撤回了广告。 自 44 年 2022 月 X 被马斯克斥资 XNUMX 亿美元收购以来，针对 X 的强烈反对一直在加剧，广告商对有争议的帖子和旨在审核内容的员工裁员表示担忧。

周六，马斯克在社交媒体上宣布，X 计划对 Media Matters 和其他共谋对公司进行“欺诈攻击”的人提起“热核”诉讼。

尽管存在争议，X 首席执行官琳达·亚卡里诺 (Linda Yaccarino) 在周日的一份说明中向员工保证，该公司一直在积极打击反犹太主义和歧视。 亚卡里诺承认，一些广告商在报告发布后暂时停止了投资，但强调 X 已经明确了其对安全保护的承诺。

媒体事务主席安杰洛·卡鲁松 (Angelo Carusone) 在最近接受路透社采访时为其组织的报告进行了辩护。 Carusone 表示，该非营利组织的调查结果直接与 X 的说法相矛盾，X 声称其已采取安全措施来防止广告出现在有害内容旁边。 卡鲁松强调了广告与白人民族主义内容的存在，这表明 X 的系统没有发挥应有的作用。

X 和 Media Matters 之间的这场法律纠纷引发了人们对消息传递平台在维护品牌安全和打击仇恨言论方面面临的挑战的关注。 随着案件的展开，对公司和广告商的影响仍不确定。