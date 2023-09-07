WNBA 纽约自由人队与 Xbox 合作打造星空主题球场

WNBA 职业女子篮球队纽约自由队与 Xbox 合作打造了一个独特的星空主题球场。 在体育和游戏之间的合作中，球场设计在按键上采用了 Starfield 独特的彩虹般的色彩，并在中场线附近采用了 Starfield 标志。 自由队对阵洛杉矶火花队和华盛顿神秘队​​的比赛将在巴克莱中心举行。 这标志着 Liberty 第二次与 Xbox 合作打造受视频游戏启发的球场，但这是第一次专门基于游戏。

New York Liberty 首席执行官 Keia Clarke 对此次合作表示兴奋，她表示：“我们很自豪能够继续与 Xbox 屡获殊荣的合作伙伴关系，展示另一个同类首个二级法庭以及 Starfield 的全球发布。” 克拉克还强调了接触新球迷并与之互动的机会，同时在 WNBA 和游戏社区之间创造协同效应。 Starfield 的开发商 Bethesda Studios 于 6 月 XNUMX 日发布了这款备受期待的游戏，适用于 Xbox Series X/S、Windows PC、Steam 和 Game Pass。

Xbox 老板 Phil Spencer 透露，《Starfield》在正式发布之日就已经拥有超过 XNUMX 万的同时在线玩家。 纽约自由人和 Xbox 之间的合作不仅展示了体育和游戏的交叉点，而且也符合双方的历史里程碑。 随着 Bethesda Studios 十多年来最大的视频游戏《Starfield》的发布，以及纽约自由队经历了球队历史上最好的赛季，此次合作标志着两个组织都迎来了激动人心的时刻。

来源：

– Xbox (xbox.com)

– 贝塞斯达软件 (bethesda.net)