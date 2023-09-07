WNBA 纽约自由人队与 Xbox 合作打造星空主题球场

WNBA 职业女子篮球队纽约自由队与 Xbox 合作打造了一个独特的星空主题球场。 在体育和游戏之间的合作中，球场设计在按键上采用了 Starfield 独特的彩虹般的色彩，并在中场线附近采用了 Starfield 标志。 自由队对阵洛杉矶火花队和华盛顿神秘队的比赛将在巴克莱中心举行。 这标志着 Liberty 第二次与 Xbox 合作打造受视频游戏启发的球场，但这是第一次专门基于游戏。
New York Liberty 首席执行官 Keia Clarke 对此次合作表示兴奋，她表示：“我们很自豪能够继续与 Xbox 屡获殊荣的合作伙伴关系，展示另一个同类首个二级法庭以及 Starfield 的全球发布。” 克拉克还强调了接触新球迷并与之互动的机会，同时在 WNBA 和游戏社区之间创造协同效应。 Starfield 的开发商 Bethesda Studios 于 6 月 XNUMX 日发布了这款备受期待的游戏，适用于 Xbox Series X/S、Windows PC、Steam 和 Game Pass。
Xbox 老板 Phil Spencer 透露，《Starfield》在正式发布之日就已经拥有超过 XNUMX 万的同时在线玩家。 纽约自由人和 Xbox 之间的合作不仅展示了体育和游戏的交叉点，而且也符合双方的历史里程碑。 随着 Bethesda Studios 十多年来最大的视频游戏《Starfield》的发布，以及纽约自由队经历了球队历史上最好的赛季，此次合作标志着两个组织都迎来了激动人心的时刻。
来源：
– Xbox (xbox.com)
– 贝塞斯达软件 (bethesda.net)