太空探索新时代：商业空间站的未来

自“曙光”号太空舱发射以来，二十五年过去了，这标志着国际空间站 (ISS) 的开始。 随着国际空间站的不断老化，人们对其寿命和美国宇航局的未来计划提出了疑问。 虽然确保人类在近地轨道上持续存在至关重要，但美国宇航局正在考虑从政府运营的空间站过渡到商业运营的空间站。

NASA 目前的计划是，如果可行的话，将国际空间站运营到 2030 年。除此之外，希望让私营公司掌控并在近地轨道建立自己的设施。 然后，美国宇航局将在这些商业运营的空间站上租用时间，以容纳来自不同国家的宇航员以及太空游客。

然而，现在的担忧是私人设施是否会在 2030 年投入运营，这可能会导致能力差距。 从历史上看，这种差距曾给载人航天带来过挫折，从最后一次阿波罗任务到航天飞机出现之间的间歇期，以及最近 SpaceX 的载人龙飞船投入使用之前就可以看出这一点。 这一次，美国宇航局似乎处于更好的位置，拥有多辆载人飞行器可供使用。

挑战不在于运载工具，而在于确定这些航天器将前往何处。 NASA 一直在与 Axiom Space、Blue Origin 和 Voyager Space 等多家公司合作，开发商业低地球轨道目的地 (CLD)。 该机构的目标是到 2026 年为这些私营电台授予合同。

然而，真正的问题是这些公司能否满足雄心勃勃的时间表和财务限制。 建造和发射空间站是一项复杂的工作，需要时间和大量投资。 虽然近地轨道上的间隙并不理想，但美国宇航局商业航天部门主任菲尔·麦卡利斯特（Phil McAlister）对这种可能性持开放态度，如果它能带来长期解决方案的话。 他建议利用现有的载人飞行器，例如载人龙飞船和星际客机，可以部分减轻潜在差距的影响。

商业空间站未来面临的挑战之一是资金。 随着美国政府收紧预算，预计联邦预算将被削减，这可能会影响美国宇航局的计划。 尽管存在固有的挑战，但目标是确保无缝过渡到商业运营的空间站，并为太空探索的新时代铺平道路。

常见问题

– 什么是国际空间站？

国际空间站（ISS）是一个近地轨道上的可居住空间站，由 NASA、Roscosmos、ESA、JAXA 和 CSA 联合运营。 它是太空探索科学研究和国际合作的实验室。

– 为什么 NASA 考虑过渡到商业运营的空间站？

美国宇航局的目标是维持人类在近地轨道上的持续存在，同时探索太空新领域。 过渡到商业运营的空间站将使美国宇航局能够将其资源集中在更雄心勃勃的任务上，而私营公司则接管近地轨道的日常运营。

– 发展商业空间站面临哪些挑战？

建造和发射空间站是一项艰巨的任务，需要广泛的规划、资金和协调。 私营公司面临着满足紧迫的时间表和财务限制的挑战，同时确保其车站的安全和功能。 此外，为这些努力获得足够的资金对于他们的成功至关重要。

– 近地轨道的潜在差距将如何影响研究和探索？

虽然近地轨道出现间隙是不可取的，但美国宇航局认为，如果这种间隙相对较短，也不会造成灾难性的后果。 该机构可以利用现有的载人飞船，如载人龙飞船和星际客机，以尽量减少对研究活动的影响。 然而，必须努力实现无缝过渡，以防止科学进步和国际合作受到干扰。

– 过渡到商业运营空间站的时间表是什么？

NASA 的目标是到 2026 年将商业低地球轨道目的地 (CLD) 合同授予私营公司。然而，到 2030 年这些设施的准备情况及其运行状态仍不确定。 这是一个不断发展的格局，取决于各种因素，包括资金、技术进步和监管要求。