为什么 Zostavax 被撤出市场？

令人惊讶的是，制药公司默克 (Merck) 最近宣布将停止生产其广受欢迎的带状疱疹疫苗 Zostavax。 这一决定让许多人想知道为什么一种广泛使用且看似有效的疫苗会被撤出市场。 让我们深入探讨一下这种意外发展背后的原因。

Zostavax 的功效：

Zostavax 于 2006 年推出，是第一种预防带状疱疹的疫苗，带状疱疹是一种由水痘带状疱疹病毒重新激活引起的疼痛且可能使人衰弱的疾病，水痘带状疱疹病毒也会引起水痘。 研究发现，该疫苗在预防带状疱疹方面的有效性约为 51%，在降低带状疱疹后神经痛（带状疱疹的常见并发症）风险方面的有效性为 67%。

新的改进疫苗的到来：

Zostavax 停产的主要原因是一种更新、更有效的疫苗 Shingrix 的推出。 Shingrix由葛兰素史克公司开发，在预防带状疱疹和带状疱疹后神经痛方面拥有超过90%的令人印象深刻的有效率。 疗效的显着提高导致 Zostavax 的使用量下降，促使默克公司将其从市场上撤回。

对 Zostavax 疗效减弱的担忧：

导致 Zostavax 被去除的另一个因素是它的有效性随着时间的推移而减弱。 研究表明，疫苗的保护作用在最初几年后会显着下降，使人在以后的生活中容易感染带状疱疹。 疗效的下降，加上更有效的替代品的出现，进一步减少了对 Zostavax 的需求。

常见问题解答：

问：Zostavax 仍然可以安全使用吗？

答：是的，Zostavax 仍然被认为是安全有效的预防带状疱疹。 然而，由于存在更有效的疫苗 Shingrix，因此不再推荐使用。

问：我可以从 Zostavax 切换到 Shingrix 吗？

答：是的，如果您之前已接受过 Zostavax，建议您使用 Shingrix 完成带状疱疹疫苗接种系列，以确保最大程度的保护。

问：Zostavax 将来会上市吗？

答：默克公司已经停止生产和销售 Zostavax，因此未来不太可能上市。

总之，Zostavax 的停产可归因于更有效的疫苗 Shingrix 的出现，以及对 Zostavax 有效性随着时间的推移而减弱的担忧。 虽然 Zostavax 仍然被认为是安全的，但我们鼓励个人选择 Shingrix 提供的高级保护。