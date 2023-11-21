Shingrix 为何被召回？

令人惊讶的是，流行的带状疱疹疫苗 Shingrix 因安全问题而被召回。 这次召回让许多人想知道为什么如此广泛使用和值得信赖的疫苗被撤出市场。 让我们深入探讨一下这次意外召回背后的原因。

Shingrix 由制药公司葛兰素史克 (GSK) 开发，是一种用于预防带状疱疹的疫苗，带状疱疹是一种由水痘带状疱疹病毒引起的痛苦病毒感染。 Shingrix 在降低带状疱疹及其并发症的风险方面非常有效，使其成为 50 岁及以上人群的首选。

然而，最近有关 Shingrix 给药后不良反应的报道引起了人们的担忧。 这些反应包括严重的过敏反应，例如过敏反应，以及其他副作用，例如发烧、肌肉疼痛和疲劳。 虽然报告的病例数与给药总数相比相对较少，但这些反应的严重性已促使卫生当局采取行动。

因此，美国食品药品监督管理局 (FDA) 启动了 Shingrix 的召回，以彻底调查与该疫苗相关的安全问题。 此次召回是一项预防措施，旨在确保接受疫苗的个人的健康并评估所涉及的潜在风险。

常见问题解答：

问：什么是过敏反应？

答：过敏反应是一种严重且可能危及生命的过敏反应，可能在接触过敏原后几分钟内发生。 它会导致呼吸困难、面部和喉咙肿胀、心跳加快和血压下降等症状。

问：Shingrix 预防带状疱疹的效果如何？

答：Shingrix 非常有效，研究表明它可以降低带状疱疹的风险超过 90%。 它还有助于预防带状疱疹后神经痛，这是带状疱疹感染后可能发生的一种疼痛症状。

问：已经接受 Shingrix 的个人应该担心吗？

答：召回是一种预防措施，不良反应的报道很少见。 如果您已经接种了疫苗并且没有出现任何严重的副作用，则无需立即担心。 但是，如果您有任何疑虑或疑问，始终建议您咨询您的医疗保健提供者。

随着对 Shingrix 安全性的调查继续进行，至关重要的是优先考虑个人的福祉并确保彻底解决与疫苗相关的任何潜在风险。 此次召回提醒人们，对疫苗进行严格测试和监测以维持公众对其安全性和有效性的信任和信心的重要性。