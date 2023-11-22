为什么沃尔格林和沃尔玛都以Wal开头？

在零售巨头的广阔视野中，有两个显赫的名字脱颖而出：沃尔格林和沃尔玛。 这两家公司都已成为家喻户晓的名字，但您有没有想过为什么它们都以“Wal”开头？ 这仅仅是巧合还是背后另有深意？ 让我们深入研究这些零售巨头的历史和起源来揭开答案。

沃尔格林的起源：

沃尔格林 (Walgreens) 是颇受欢迎的连锁药店，由查尔斯·R·沃尔格林 (Charles R. Walgreen) 于 1901 年创立。 “Walgreen”这个名字被缩写为“Walgreens”，以便于发音和记忆。 添加字母“s”是20世纪初期的常见做法，目的是创造一个更具特色和辨识度的品牌名称。

沃尔玛的诞生：

另一方面，沃尔玛的情况略有不同。 这家零售巨头由 Sam Walton 于 1962 年创立。 当沃尔顿开设他的第一家商店时，他将其命名为“沃尔顿的五毛钱”。 然而，随着公司扩张并开设更多门店，最终于 1969 年更名为“沃尔玛”。决定放弃所有格“s”是为了表明沃尔玛不仅仅是一个人的商店，而是一个属于所有人的品牌。给大家。

常见问题解答：

问：沃尔格林和沃尔玛之间有联系吗？

答：尽管两家公司都以“Wal”开头，但 Walgreens 和 Walmart 之间没有直接联系。 它们是具有不同创始人和商业模式的独立实体。

问：为什么很多零售店都以“Wal”开头？

答：在零售店名称中使用“Wal”通常是创建易于识别且令人难忘的品牌的一种方式。 不限于沃尔格林和沃尔玛； 其他例子包括沃尔玛（与沃尔玛不同的公司）、Wal-Burgers 和 Wal-Flowers。

问：公司名称中使用“Wal”还有其他原因吗？

答：虽然没有明确的答案，但一些人推测使用“Wal”可能会唤起一种信任和可靠的感觉，因为它听起来与“well”一词相似。 此外，这可能是向沃尔格林和沃尔顿等创始人的名字致敬的一种方式。

总之，沃尔格林和沃尔玛等零售巨头的名称中使用“Wal”不仅仅是巧合。 这是创始人为创造令人难忘且易于识别的品牌名称而做出的深思熟虑的选择。 虽然这两家公司之间没有直接联系，但它们都已成为各自行业的标志性公司。 因此，下次您经过沃尔格林或沃尔玛时，您就会知道它们名字背后的故事。