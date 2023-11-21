尽管我接种了疫苗，为什么我还是感染了新冠病毒？

随着 COVID-19 大流行的不断发展，接种疫苗的个体中出现突破性感染已成为令人担忧的问题。 尽管已充分接种疫苗，但仍患病令人沮丧，但了解这些突破性病例背后的原因以及疫苗在缓解严重疾病方面的作用非常重要。

当完全接种疫苗的个人尽管已接受推荐剂量的 COVID-19 疫苗但仍感染病毒时，就会发生突破性感染。 虽然疫苗可以显着降低感染风险，但并不是 100% 万无一失。 这意味着一小部分接种疫苗的人仍然可能被感染，尽管与未接种疫苗的人相比症状较轻。

有几个因素导致突破性感染。 首先，没有一种疫苗是完美的，出现突破性病例是意料之中的结果。 疫苗的有效性可能因年龄、潜在健康状况和新变种的存在等因素而异。 此外，接触病毒的程度也会影响突破性感染的可能性。

值得注意的是，即使接种疫苗的人确实感染了 COVID-19，疫苗仍然可以提供重要的保护，防止严重疾病、住院和死亡。 事实证明，疫苗在降低严重疾病风险和防止医疗系统不堪重负方面非常有效。

常见问题解答：

问：如果我已完全接种疫苗，为什么我仍然感染了 COVID-19？

答：虽然疫苗大大降低了感染风险，但仍有可能出现突破性病例。 疫苗主要预防严重疾病、住院和死亡。

问：突破性感染常见吗？

答：考虑到接种疫苗的人数众多，突破性感染相对罕见。 大多数感染了 COVID-19 的疫苗接种者都会出现轻微症状或无症状。

问：如果我出现突破性感染，我会传播病毒吗？

答：虽然突破性感染通常与较低的病毒载量有关，但仍然有可能将病毒传播给其他人。 因此，继续遵循公共卫生准则（例如戴口罩和保持社交距离）非常重要。

问：如果可能出现突破性感染，我还应该接种疫苗吗？

答：当然。 疫苗仍然是预防严重疾病和减少大流行总体影响的最有效工具。 它们在保护个人和社区方面发挥着至关重要的作用。

总之，接种疫苗的个体中出现突破性感染虽然不幸，但并不意外。 疫苗可显着降低患严重疾病的风险，并提供针对 COVID-19 的重要保护。 必须继续遵循公共卫生准则并鼓励接种疫苗，以帮助结束这场全球健康危机。