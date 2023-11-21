谁是第一个拥有沃尔玛的人？

在零售界，沃尔玛是一个家喻户晓的名字，已成为便利、实惠和一站式购物体验的代名词。 但您有没有想过，这家零售巨头背后的远见卓识是谁？ 让我们深入研究沃尔玛的历史，看看谁是第一个拥有这个零售帝国的人。

沃尔玛的起源

沃尔玛于 1962 年由来自美国阿肯色州的一位富有远见的企业家萨姆·沃尔顿 (Sam Walton) 创立。 沃尔顿出生于 1918 年，对零售业充满热情，对商机有着敏锐的洞察力。 他坚信以实惠的价格为顾客提供优质的产品，这一理念成为沃尔玛成功的基础。

第一家沃尔玛商店

第一家沃尔玛商店名为“沃尔玛折扣城”，于 2 年 1962 月 XNUMX 日在阿肯色州罗杰斯开业。 对于后来成为全球最大零售商的公司来说，这是一个不起眼的开始。 该商店的成功得益于沃尔顿的创新战略，例如提供广泛的产品、直接与制造商谈判以获得更低的价格以及采用高效的库存管理技术。

萨姆·沃尔顿的所有权

作为沃尔玛的创始人，山姆·沃尔顿是第一个拥有该公司的人。 他持有多数股份并担任董事会主席，直至 1992 年去世。在他的领导下，沃尔玛迅速扩张，在美国各地开设新店，并最终扩展到国际市场。

常见问题

问：沃尔玛是如何成长为全球零售巨头的？

答：沃尔玛的增长可归因于其对客户满意度、低廉价格和运营效率的不懈关注。 该公司实施创新的供应链管理技术，拥抱技术，并扩大产品范围以满足客户需求。

问：现在谁拥有沃尔玛？

答：沃尔玛是一家上市公司，其所有权由众多股东分配。 山姆·沃尔顿的后裔沃尔顿家族仍然持有该公司的大量股份，并积极参与公司的管理。

问：今天有多少家沃尔玛商店？

答：截至 2021 年，沃尔玛在 11,500 个国家经营超过 27 家商店，使其成为全球最大的雇主之一。

总之，山姆·沃尔顿是沃尔玛的第一人。 他的创业精神和以实惠的价格为顾客提供优质产品的承诺为沃尔玛的成功奠定了基础。 如今，沃尔玛作为全球零售巨头继续蓬勃发展，继承了其富有远见的创始人的遗产。