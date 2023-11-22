Sams 和 Costco 谁是第一个？

在仓储式会员店的世界里，有两大巨头屹立不倒：山姆会员店和好市多。 这些零售巨头已成为批量购物的代名词，为顾客提供以折扣价大量购买的机会。 但谁是第一个为这场购物革命铺平道路的人呢？

山姆会员店是沃尔玛的一个部门，成立于 1983 年。山姆会员店是沃尔玛创始人山姆·沃尔顿 (Sam Walton) 的创意，旨在迎合希望通过批量购买商品来省钱的小企业主和个人。 凭借会员制模式，山姆会员店迅速走红，成为家喻户晓的品牌。

另一方面，同样成立于 1983 年的 Costco 的起源故事略有不同。 它最初被称为 Price Club，是零售行业先驱 Sol Price 的创意。 Price Club 旨在为小型企业提供价格实惠的商品。 1993 年，Price Club 与 Costco 合并，公司采用了我们今天所知的 Costco Wholesale Corporation 名称。

那么，谁是第一呢？ 从技术上讲，山姆会员店和好市多都是同一年成立的。 然而，山姆会员店比普莱斯俱乐部早几个月开设了第一家仓储俱乐部，这使其在率先进入市场方面略有优势。

常见问题解答：

问：什么是仓储俱乐部？

答：仓库俱乐部是一种零售商店，为顾客提供以折扣价批量购买商品的机会。 这些商店通常需要会员资格才能访问其产品和服务。

问：什么是会员制模式？

答：会员制模式是一种商业策略，客户付费成为特定商店或组织的会员。 作为回报，会员可以获得独家产品、服务和折扣。

问： 仓库俱乐部只有山姆会员店和 Costco 吗？

答：虽然山姆会员店和 Costco 是最知名的仓储俱乐部，但市场上还有其他参与者，例如 BJ's Wholesale Club 和各种区域性仓储俱乐部。

总之，山姆会员店和好市多通过引入仓储俱乐部的概念，在彻底改变人们购物方式方面发挥了关键作用。 虽然山姆会员店比普莱斯俱乐部早几个月开业，但这两家公司都对零售业产生了重大影响，并且至今仍在蓬勃发展。 无论您是山姆会员店的忠实会员，还是好市多的忠实购物者，无可否认，这些仓库俱乐部对我们的购物方式产生了影响。