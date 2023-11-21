谁仍然拥有沃尔玛？

在零售巨头不断发展的格局中，沃尔玛几十年来一直保持着主导力量。 凭借其庞大的商店网络和在线业务，该公司已成为平价购物的代名词。 但这个零售巨头到底是谁的拥有者呢？

沃尔玛是一家上市公司，这意味着其所有权分散在持有该公司股票的众多股东手中。 截至最新数据，沃尔玛创始人山姆·沃尔顿的后裔沃尔顿家族仍然拥有该公司的很大一部分股份。 事实上，由于持有沃尔玛股份，他们被认为是世界上最富有的家族之一。

沃尔顿家族的所有权主要是通过沃尔顿企业有限责任公司（Walton Enterprises LLC）持有，该公司是一家管理其沃尔玛股份的家族实体。 虽然具体的持股比例没有公开，但估计在 50% 左右。 这使他们对公司的方向和决策过程具有相当大的影响力。

常见问题解答：

问：什么是上市公司？

答：上市公司是指其所有权分为可供公众在证券交易所买卖的股票的公司。

问：沃尔顿家族是谁？

答：沃尔顿家族是沃尔玛创始人山姆·沃尔顿的家族。 他们在公司的成长和成功中发挥了重要作用，并且仍然是主要的利益相关者。

问：沃尔顿家族如何影响沃尔玛？

答：沃尔顿家族拥有大量股权，对沃尔玛的战略决策、董事会任命和总体方向具有重大影响力。

虽然沃尔顿家族持有大量股权，但值得注意的是，沃尔玛的所有权并不限于他们。 剩余所有权分布在机构投资者、共同基金和个人股东之间。 这种多元化的所有权结构确保沃尔玛对广泛的利益相关者负责。

总而言之，沃尔顿家族仍然持有沃尔玛的大量股权，但该公司的所有权分散在各个股东手中。 随着零售业格局的不断发展，沃尔玛如何在股东的集体所有权下适应并蓬勃发展，将会很有趣。