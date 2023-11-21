哪些人不应该接种新冠疫苗？

随着 COVID-19 疫苗接种活动继续在全球范围内开展，我们必须了解，虽然疫苗对于抗击这一流行病至关重要，但它们可能并不适合所有人。 某些人应谨慎行事或完全避免接种新冠疫苗。 在这里，我们深入探讨谁不应该接种疫苗以及原因的详细信息。

1.过敏反应： 对任何疫苗成分有严重过敏反应史的个人应避免接种新冠疫苗。 这些反应可能包括过敏反应，一种严重且可能危及生命的过敏反应。

2. 基本健康状况： 患有某些潜在健康问题的人在接种疫苗之前应咨询其医疗保健提供者。 这包括免疫系统受损、自身免疫性疾病或正在接受免疫抑制治疗的个体。 此外，孕妇和哺乳期妇女应在接种疫苗前寻求医疗建议。

3. 年龄限制： 由于疫苗在某些年龄段的安全性和有效性数据有限，疫苗可能有年龄限制。 例如，某些疫苗可能不建议特定年龄以下的儿童接种。 遵循卫生当局提供的有关特定疫苗年龄限制的指南至关重要。

4. 既往感染过 COVID-19： 最近从 COVID-19 中康复的个人在接种疫苗之前应咨询其医疗保健提供者。 尽管通常建议感染病毒的人接种疫苗，但医疗保健专业人员可以根据个人情况提供个性化建议。

常见问题解答：

问：如果我有过敏症，可以接种新冠疫苗吗？

答：如果您对任何疫苗成分有严重过敏反应史，建议避免接种新冠疫苗。 请咨询您的医疗保健提供者以获得个性化建议。

问：孕妇应该接种新冠疫苗吗？

答：孕妇在接种疫苗之前应咨询其医疗保健提供者。 虽然现有数据表明疫苗接种的益处大于风险，但个体情况可能有所不同。

问：儿童可以接种新冠疫苗吗？

答：儿童接种新冠疫苗的资格取决于卫生当局规定的具体疫苗和年龄限制。 遵循卫生专业人员提供的指南至关重要。

总之，虽然 COVID 疫苗是遏制大流行的重要工具，但某些个人由于过敏、潜在健康状况、年龄限制或最近感染过 COVID-19，应谨慎行事或避免接种疫苗。 向医疗保健提供者咨询个性化建议并遵循卫生当局提供的指南以做出有关疫苗接种的明智决定至关重要。