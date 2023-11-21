谁拥有沃尔玛的大部分股份？

在零售领域，沃尔玛是一个庞然大物，凭借其广泛的商店网络和在线业务统治着市场。 但您有没有想过谁拥有这家零售巨头？ 让我们深入研究沃尔玛的所有权结构，并揭示其成功背后的关键人物。

沃尔顿家族： 沃尔玛的多数股权掌握在沃尔顿家族手中，该家族是沃尔玛创始人山姆·沃尔顿的后裔。 截至2021年，沃尔顿家族总共拥有沃尔玛约50%的股份。 这使他们成为美国最富有的家族，也是世界上最富有的家族之一。 该家族的财富主要来自于他们在沃尔玛的所有权股份。

其他股东： 虽然沃尔顿家族持有最大的股份，但还有许多其他股东拥有沃尔玛的一部分。 其中包括机构投资者，例如共同基金、养老基金和其他投资公司。 此外，个人投资者还可以通过股票市场持有沃尔玛的股票。

常见问题解答：

问：什么是股东？

答：股东是拥有公司股份或股票的个人或实体。 股东在公司中拥有经济利益，可以收取股息或拥有投票权。

问：股东如何从拥有股票中获益？

答：股东可以通过股息从拥有股份中受益，股息是公司分配给股东的利润的一部分。 如果股票价值随着时间的推移而增加，他们还可能从资本增值中受益。

问：任何人都可以购买沃尔玛股票吗？

答：是的，任何人都可以通过经纪账户购买沃尔玛股票。 股票在纽约证券交易所等证券交易所交易，股票代码为“WMT”。

总之，沃尔玛的多数股权由沃尔顿家族持有，他们总共拥有该公司约50%的股份。 其他股东，包括机构和个人投资者，也持有这家零售巨头的股份。 这种所有权结构多年来对沃尔玛的增长和成功发挥了重要作用。