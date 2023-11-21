谁拥有大部分沃尔玛股票？

在零售领域，沃尔玛是一股巨大的力量，以其广泛的商店网络和在线业务主导着市场。 但您有没有想过谁拥有沃尔玛的大部分股票？ 让我们深入研究一下这家零售巨头的所有权结构，并了解关键参与者。

股权结构：

沃尔玛是一家上市公司，这意味着其所有权由持有该公司股票的众多股东分配。 这些股票在纽约证券交易所等证券交易所买卖，允许投资者拥有公司的一部分。

沃尔顿家族：

因与沃尔玛有联系而闻名的沃尔顿家族持有该公司最大的股份。 该家族由山姆·沃尔顿 (Sam Walton) 创立，其所有权可以追溯到沃尔玛成立之初。 如今，沃尔顿家族总共拥有沃尔玛约 50% 的流通股。 这使他们成为大股东，对公司的运营和决策过程产生重大影响。

机构投资者：

除沃尔顿家族外，多家机构投资者也持有沃尔玛大量股份。 其中包括共同基金、养老基金和其他投资公司。 沃尔玛的著名机构投资者包括先锋集团、贝莱德和道富银行。 这些机构代表个人投资者管理资金，并在塑造公司所有权格局方面发挥着至关重要的作用。

常见问题解答：

1.什么是股东？

股东是拥有公司股份的个人或实体。 股东对公司的成功拥有经济利益，并有权获得公司利润的一部分，即股息。

2.什么是证券交易所？

证券交易所是买卖上市公司股票的市场。 它为投资者提供了一个交易证券的平台，确保流动性和价格发现。

3. 机构投资者与个人投资者有何不同？

机构投资者代表多个投资者管理大量资金，例如养老基金或共同基金。 另一方面，个人投资者将自己的资金直接投资于股票或其他金融工具。

综上所述，沃尔玛的多数股权由沃尔顿家族持有，约占公司流通股的50%。 机构投资者在沃尔玛的所有权结构中也发挥着重要作用。 了解像沃尔玛这样的公司的所有权动态，可以为其决策过程和塑造其未来的利益相关者提供有价值的见解。