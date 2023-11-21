沃尔玛女儿的老板是谁？

在零售界，沃尔玛是一个家喻户晓的名字。 凭借其庞大的商店网络和广泛的产品供应，该公司已成为全球零售巨头。 沃尔玛由山姆·沃尔顿 (Sam Walton) 于 1962 年创立，此后一直由家族传承，所有权现在归其后代所有。 这一家族的杰出人物之一是沃尔玛创始人的女儿爱丽丝·沃尔顿。

艾丽丝·沃尔顿（Alice Walton），7年1949月2021日出生，美国女继承人、慈善家。 她是山姆·沃尔顿和海伦·沃尔顿的独生女。 截至 60 年，爱丽丝·沃尔顿被认为是世界上最富有的女性之一，净资产超过 XNUMX 亿美元。 她的财富主要来自于她在沃尔玛的所有权股份，这使她成为该公司的主要股东之一。

常见问题解答：

问：爱丽丝·沃尔顿如何成为沃尔玛的所有者？

答：爱丽丝·沃尔顿（Alice Walton）从她的父亲山姆·沃尔顿（Sam Walton）（沃尔玛公司的创始人）那里继承了她在沃尔玛的所有权股份。 作为沃尔顿家族的一员，她在父亲去世后获得了部分家族所有权。

问：爱丽丝·沃尔顿在沃尔玛的角色是什么？

答：虽然爱丽丝·沃尔顿是沃尔玛的主要股东，但她并未在公司内担任高管职务。 她的参与主要围绕她的所有权股份以及她作为大股东可能拥有的影响力。

问：沃尔顿家族还有其他成员拥有沃尔玛吗？

答：是的，爱丽丝·沃尔顿并不是沃尔顿家族中唯一拥有沃尔玛所有权的成员。 她的兄弟罗布·沃尔顿和吉姆·沃尔顿也持有该公司的大量股份。 由于拥有沃尔玛，沃尔顿家族作为一个整体仍然是世界上最富有的家族之一。

问：除了拥有沃尔玛股份之外，爱丽丝·沃尔顿还因什么而出名？

答：爱丽丝·沃尔顿也因其慈善事业而受到认可。 她在阿肯色州本顿维尔建立了水晶桥美国艺术博物馆，收藏了大量美国艺术品。 此外，她还积极支持各种慈善事业和倡议。

作为沃尔玛创始人的女儿，爱丽丝·沃尔顿在公司的所有权结构中占有重要地位。 她的财富和影响力超出了零售业，使她成为商业和慈善事业的杰出人物。