沃尔玛的孙子是谁？

在零售界，沃尔玛是一个家喻户晓的名字。 这家跨国零售公司由 Sam Walton 于 1962 年创立，现已发展成为世界上最大的公司之一。 但谁是沃尔玛的孙子，继承了家族的遗产呢？ 让我们来看看吧。

沃尔玛的孙子不是别人，正是约翰·T·沃尔顿的儿子卢卡斯·沃尔顿，而约翰·T·沃尔顿是山姆·沃尔顿的儿子之一。 卢卡斯·沃尔顿出生于 21 年 1986 月 XNUMX 日，是他兄弟姐妹中最小的一个。 尽管卢卡斯·沃尔顿相对不为公众所知，但他却是沃尔玛帝国的重要人物。

作为沃尔玛的孙子，卢卡斯·沃尔顿是该公司的大股东。 2005 年，他的父亲因飞机失事英年早逝，他继承了很大一部分家族财产。凭借继承的财富，卢卡斯·沃尔顿 (Lukas Walton) 已成为世界上最富有的人之一。

常见问题解答：

问：卢卡斯·沃尔顿的身价是多少？

答：截至 2021 年，卢卡斯·沃尔顿的净资产估计约为 21 亿美元。

问：卢卡斯·沃尔顿是否参与沃尔玛的运营？

答：虽然卢卡斯·沃尔顿是沃尔玛的大股东，但他并没有积极参与沃尔玛的日常运营。 包括卢卡斯在内的沃尔顿家族在沃尔玛拥有董事会席位，但他们主要专注于慈善事业。

问：山姆·沃尔顿的其他后裔是否参与了沃尔玛？

答：是的，萨姆·沃尔顿的其他子孙也参与了该公司。 他的长子罗布·沃尔顿 (Rob Walton) 一直担任沃尔玛董事会主席，直至 2015 年。

综上所述，沃尔玛的孙子卢卡斯·沃尔顿是沃尔玛帝国的重要人物。 作为主要股东，他持有公司相当大的股份，是世界上最富有的人之一。 虽然卢卡斯·沃尔顿没有积极参与沃尔玛的运营，但他继续继承家族遗产，为这家零售巨头的成功做出贡献。