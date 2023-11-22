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沃尔玛的孙子是谁？

By加布里埃尔博塔

Nov 22, 2023
沃尔玛的孙子是谁？

沃尔玛的孙子是谁？

在零售界，沃尔玛是一个家喻户晓的名字。 这家跨国零售公司由 Sam Walton 于 1962 年创立，现已发展成为世界上最大的公司之一。 但谁是沃尔玛的孙子，继承了家族的遗产呢？ 让我们来看看吧。

沃尔玛的孙子不是别人，正是约翰·T·沃尔顿的儿子卢卡斯·沃尔顿，而约翰·T·沃尔顿是山姆·沃尔顿的儿子之一。 卢卡斯·沃尔顿出生于 21 年 1986 月 XNUMX 日，是他兄弟姐妹中最小的一个。 尽管卢卡斯·沃尔顿相对不为公众所知，但他却是沃尔玛帝国的重要人物。

作为沃尔玛的孙子，卢卡斯·沃尔顿是该公司的大股东。 2005 年，他的父亲因飞机失事英年早逝，他继承了很大一部分家族财产。凭借继承的财富，卢卡斯·沃尔顿 (Lukas Walton) 已成为世界上最富有的人之一。

常见问题解答：
问：卢卡斯·沃尔顿的身价是多少？
答：截至 2021 年，卢卡斯·沃尔顿的净资产估计约为 21 亿美元。

问：卢卡斯·沃尔顿是否参与沃尔玛的运营？
答：虽然卢卡斯·沃尔顿是沃尔玛的大股东，但他并没有积极参与沃尔玛的日常运营。 包括卢卡斯在内的沃尔顿家族在沃尔玛拥有董事会席位，但他们主要专注于慈善事业。

问：山姆·沃尔顿的其他后裔是否参与了沃尔玛？
答：是的，萨姆·沃尔顿的其他子孙也参与了该公司。 他的长子罗布·沃尔顿 (Rob Walton) 一直担任沃尔玛董事会主席，直至 2015 年。

综上所述，沃尔玛的孙子卢卡斯·沃尔顿是沃尔玛帝国的重要人物。 作为主要股东，他持有公司相当大的股份，是世界上最富有的人之一。 虽然卢卡斯·沃尔顿没有积极参与沃尔玛的运营，但他继续继承家族遗产，为这家零售巨头的成功做出贡献。

By 加布里埃尔博塔