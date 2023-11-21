沃尔玛和亚马逊谁是第一？

谁是第一：沃尔玛还是亚马逊？

在零售霸主之战中，两大巨头成为领跑者：沃尔玛和亚马逊。 两家公司都彻底改变了我们的购物方式，但谁才是真正的第一呢？ 让我们深入研究细节并比较这些零售巨头。

沃尔玛： 沃尔玛由山姆·沃尔顿 (Sam Walton) 于 1962 年创立，现已成为美国及其他地区家喻户晓的品牌。 沃尔玛凭借其广泛的实体店网络，长期以来以其低廉的价格和种类繁多的产品而闻名。 它在 11,000 个国家拥有超过 27 家商店，使其成为世界上最大的零售商。

亚马逊： 亚马逊于 1994 年由杰夫·贝佐斯 (Jeff Bezos) 创立，最初是一家在线书店，后来发展成为全球电子商务巨头。 凭借丰富的产品选择、具有竞争力的价格和便捷的送货选择，亚马逊改变了人们的购物方式。 它还扩展到其他各个领域，包括云计算和娱乐，使其成为多元化的科技巨头。

巨头比较： 虽然沃尔玛和亚马逊都是零售巨头，但它们的优势和策略不同。 沃尔玛的实体店使其在客户可及性和产品即时供应方面具有优势。 另一方面，亚马逊的在线平台提供了便利和看似无穷无尽的产品选择。

市场主导地位： 从收入来看，沃尔玛仍稳坐榜首。 2020 年，沃尔玛报告收入为 559 亿美元，亚马逊报告为 386 亿美元。 然而，在市值方面，亚马逊处于领先地位。 截至2021年，亚马逊市值超过1.7万亿美元，超过沃尔玛的409亿美元。

常见问题解答：

问：什么是收入？

答：收入是指公司通过其业务活动（例如销售产品或服务）产生的总金额。

问：什么是市值？

答：市值或市值是公司已发行股票的总价值。 它的计算方法是将当前股价乘以已发行股票数量。

问：沃尔玛能在网上与亚马逊竞争吗？

答：沃尔玛一直在其电子商务能力上进行大量投资，以与亚马逊在线竞争。 它扩大了在线市场，改进了网站，并增强了送货服务，以吸引更多的在线购物者。

总之，虽然沃尔玛仍然是收入领先者，但亚马逊的市值和在线零售领域的主导地位也不容忽视。 两家公司都有其独特的优势和战略，零售霸主之战仍在继续展开。