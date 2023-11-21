沃尔玛和亚马逊谁更大？

谁更大：沃尔玛还是亚马逊？

在零售领域，两大巨头已成为主导者：沃尔玛和亚马逊。 两家公司都彻底改变了人们的购物方式，但当谈到确定谁更大时，答案并不像看起来那么简单。

定义：

– 沃尔玛：一家美国跨国零售公司，经营连锁超市、折扣百货商店和杂货店。

– 亚马逊：一家美国跨国科技公司，专注于电子商务、云计算、数字流媒体和人工智能。

比较收入：

在收入方面，沃尔玛历来占据榜首。 2020年，沃尔玛总收入达559亿美元，成为全球收入最大的公司。 另一方面，亚马逊公布的同年总收入为 386 亿美元。 然而，值得注意的是，近年来亚马逊的收入增长速度远远快于沃尔玛。

市值：

虽然沃尔玛在收入方面可能具有优势，但亚马逊在市值方面超过了它。 市值是公司已发行股票的总价值。 截至 2021 年，亚马逊的市值超过 1.7 万亿美元，使其成为世界上最有价值的公司之一。 相比之下，沃尔玛的市值约为400亿美元。

常见问题解答：

问：哪家公司的实体业务规模更大？

答：沃尔玛的实体店规模更大，在全球拥有数千家商店。 另一方面，亚马逊主要在网上运营，实体店较少。

问：谁的电商实力更强？

答：亚马逊以其强大的电子商务影响力而闻名，并在在线零售领域占据主导地位。 沃尔玛一直在大力投资其电子商务能力，以与亚马逊竞争。

问：哪家公司拥有更大的客户群？

答：沃尔玛和亚马逊都拥有庞大的客户群。 沃尔玛以其实体店吸引了广泛的顾客，而亚马逊的在线平台则吸引了全球受众。

总之，确定沃尔玛和亚马逊之间谁更大取决于所使用的指标。 虽然沃尔玛在收入方面领先，但亚马逊在市值方面超过了它。 两家公司不断创新并在零售行业展开激烈竞争，塑造了我们在现代世界的购物方式。