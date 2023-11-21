亚马逊和沃尔玛谁更大？

在零售巨头的世界里，有两个名字脱颖而出：亚马逊和沃尔玛。 这些行业巨头彻底改变了人们的购物方式，但问题仍然存在：谁更大？ 让我们仔细看看这些商业巨头，比较他们的规模、影响力和市场范围。

亚马逊： 亚马逊由杰夫·贝索斯 (Jeff Bezos) 于 1994 年创立，最初是一家在线书店，后来迅速扩展到全球市场。 如今，它提供广泛的产品，包括电子产品、服装和杂货。 凭借快速的运输、广泛的产品选择和用户友好的界面，亚马逊已成为便利的代名词。 该公司的成功归功于其对客户满意度的关注以及适应不断变化的消费者需求的能力。

沃尔玛： 沃尔玛由山姆·沃尔顿 (Sam Walton) 于 1962 年创立，最初是阿肯色州的一家小型折扣店。 多年来，它成长为世界上最大的实体零售商，在全球拥有数千家商店。 沃尔玛以其低廉的价格、广泛的产品种类以及能够满足不同客户需求的能力而闻名。 该公司的成功在于其高效的供应链管理和利用规模经济的能力。

比较尺寸： 就收入而言，亚马逊近年来已经超越了沃尔玛。 2020 年，亚马逊的净销售额达到惊人的 386 亿美元，而沃尔玛的净销售额达到 559 亿美元。 然而，值得注意的是，沃尔玛仍然保持着最大雇主的称号，在全球拥有超过 2.3 万名员工。 另一方面，亚马逊拥有约 1.3 万名员工。

市场范围： 沃尔玛在实体零售领域占据主导地位，而亚马逊则彻底改变了电子商务。 亚马逊的在线业务使其能够接触到几乎全球每个角落的客户。 其 Prime 会员计划提供免费送货和流媒体服务等福利，吸引了数百万忠实客户。 然而，沃尔玛在电子商务领域一直在取得重大进展，大力投资其在线平台，与亚马逊正面竞争。

常见问题解答：

问：什么是收入？

答：收入是指公司通过其业务活动（例如销售产品或服务）产生的资金总额。

问：什么是净销售额？

答：净销售额代表公司在扣除任何退货、折扣或津贴后产生的总收入。

问：什么是电子商务？

答：电子商务，是电子商务的简称，是指通过互联网买卖商品和服务的活动。

总之，亚马逊和沃尔玛本身都是零售巨头。 虽然亚马逊在收入和在线主导地位方面处于领先地位，但沃尔玛的实体业务和庞大的员工基础也不容忽视。 随着零售格局的不断发展，这两个巨头如何塑造购物的未来将会很有趣。