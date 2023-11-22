山姆·沃尔顿把他的钱留给了谁？

在财富和遗产经常占据头条新闻的世界里，亿万富翁去世后谁继承了他们的财产，这是一个非常令人好奇的问题。 沃尔玛创始人、历史上最富有的人之一萨姆·沃尔顿于1992年去世后留下了巨额财产。那么，他选择谁继承他的巨额财富呢？

山姆·沃尔顿的钱主要留给了他的妻子海伦·沃尔顿和他们的四个孩子：罗布、约翰、吉姆和爱丽丝·沃尔顿。 作为主要受益人，海伦获得了很大一部分遗产，其中包括沃尔玛的股份。 这使她成为世界上最富有的女性之一。

2007年海伦去世后，沃尔顿家族的财产进一步分配给四个孩子。 他们每个人都获得了大量遗产，巩固了他们作为全球最富有人士的地位。 由于沃尔顿家族持续参与沃尔玛和其他各种投资，他们的集体财富持续增长。

常见问题解答：

问：沃尔玛是什么？

答：沃尔玛是一家跨国零售公司，由山姆·沃尔顿于 1962 年创立。它是世界上最大的公司之一，经营连锁大卖场、折扣百货店和杂货店。

问：山姆·沃尔顿是如何积累财富的？

答：山姆·沃尔顿通过沃尔玛的成功积累了财富。 他从阿肯色州的一家商店起家，通过实施低价、大规模采购、高效供应链管理等创新策略，将其扩展为零售帝国。

问：山姆·沃尔顿的财产有多少？

答：萨姆·沃尔顿去世时的净资产估计约为 8.6 亿美元。 然而，由于沃尔玛的不断增长和继承人的审慎投资，沃尔顿家族的财富自此大幅增加。

问：沃尔顿的继承人是否参与慈善事业？

答：是的，沃尔顿家族以其慈善活动而闻名。 他们建立了沃尔顿家庭基金会，专注于教育、环境保护和改善家乡阿肯色州的生活质量。

总之，山姆·沃尔顿将巨额财富主要留给了他的妻子海伦和他们的四个孩子。 通过参与沃尔玛和其他企业，沃尔顿家族的财富不断扩大，巩固了他们作为世界上最富有的人的地位。