沃尔玛和山姆会员店哪个更老？

在零售巨头的世界里，沃尔玛和山姆会员店已经成为家喻户晓的名字，以实惠的价格提供种类繁多的产品。 但你有没有想过这两个零售巨头哪一个先出现？ 让我们深入研究这些零售巨头的历史来找出答案。

沃尔玛： 沃尔玛由山姆·沃尔顿 (Sam Walton) 于 1962 年创立，最初是阿肯色州罗杰斯市的一家小型折扣店。 沃尔玛以向顾客提供价格实惠的产品为愿景，迅速将其业务扩展到美国各地。 如今，它已成为全球最大的零售商，在全球拥有数千家商店。

山姆俱乐部： 1983年，山姆·沃尔顿决定进军批发市场，并在俄克拉荷马州中西部城开设了第一家山姆俱乐部。 山姆会员店旨在迎合想要批量购买的小型企业和个人客户。 它提供会员制模式，以批发价提供各种产品。

那么，哪个更老呢？

沃尔玛的历史比山姆会员店还要悠久。 沃尔玛成立于1962年，而山姆会员店成立于1983年，距今已有二十多年。 然而，值得注意的是，沃尔玛和山姆会员店都是同一零售帝国的一部分，因为山姆·沃尔顿创立了这两家公司。

常见问题解答：

问：什么是折扣店？

答：折扣店是指以比传统零售店更低的价格提供产品的零售机构。 这些商店通常注重通过提供折扣和优惠来吸引顾客，从而提供物有所值的服务。

问：什么是批发市场？

答：批发市场是指将商品大量出售给批量购买的零售商、企业或个人的场所。 与零售店相比，批发市场的单位价格通常较低。

问：任何人都可以在山姆会员店购物吗？

答：虽然山姆会员店主要针对小型企业，但它向任何拥有会员资格的人开放。 个人可以购买会员资格，以批发价购买各种产品。

总而言之，沃尔玛是这两家零售巨头中较老的一家，成立于 1962 年。而山姆会员店则成立于 1983 年，是一家批发俱乐部，为想要批量购买的企业和个人提供服务。 沃尔玛和山姆会员店继续蓬勃发展，为顾客提供价格实惠的产品和多种选择。