芬尼根农场之战开始：爱尔兰最强家庭四分之一决赛

准备好迎接一场肾上腺素激增的对决吧，爱尔兰最健康家庭四分之一决赛将在激动人心的新地点——位于科米斯风景如画的博因河谷的农场拉开帷幕。 这个第五代马铃薯农场不仅将为激烈的比赛提供独特的背景，还将考验剩下的四个家族争夺半决赛席位的体力和精神实力。

来自蒂珀雷里的伯恩斯家族以在马拉松和铁人三项比赛中令人印象深刻的运动能力而闻名。 来自沃特福德的博纳尔家族上赛季惨遭失败，他们决心证明自己并展示自己的真正潜力。 加入他们行列的还有同样来自沃特福德的彼得斯家族，他们渴望从第十季的平淡表现中恢复过来。最后但并非最不重要的是，来自卡洛的墨菲家族，他们正在不遗余力地追求胜利，甚至准备牺牲他们心爱的饼干的程度。

拥有全爱尔兰冠军投手作为阵容的一部分，博纳尔夫妇已准备好直面任何挑战并展示他们非凡的技能。 每个家庭都准备好挑战自己的极限，在从皮划艇到极限飞盘等各种活动中展示各自的优势。 这个赛季注定会充满兴奋和肾上腺素，因为这些杰出的家庭将在非凡的身体挑战中正面交锋。

请于 26 月 6 日（星期日）下午 30:XNUMX 收看 RTÉ One 和 RTÉ Player，见证令人心跳停止的动作，并成为爱尔兰最健康家庭加冕的难忘旅程的一部分。 不要错过这个激动人心的赛季的任何一个时刻，决心、热情和坚定不移的承诺汇聚在一起，为参与者和观众创造了难忘的体验。

常见问题

问：爱尔兰最健康家庭的四分之一决赛在哪里举行？

答：四分之一决赛将在位于爱尔兰米斯郡的 The Farm 举行。

问：哪些家族参加了四分之一决赛？

答：参与的家庭包括来自蒂珀雷里的伯恩斯家族、来自沃特福德的博纳尔家族、来自沃特福德的彼得斯家族和来自卡洛的墨菲家族。

问：我什么时候可以观看爱尔兰最健康家庭的四分之一决赛？

答：四分之一决赛将于 26 月 6 日星期日下午 30:XNUMX 在 RTÉ One 和 RTÉ Player 上播出。