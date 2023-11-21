山姆百货和沃尔玛哪个先出现？

在零售巨头的世界里，有两个名字脱颖而出：山姆会员店和沃尔玛。 这两家公司都已成为家喻户晓的名字，以实惠的价格提供广泛的产品。 但哪一个先出现呢？ 让我们深入研究这些零售巨头的历史来找出答案。

山姆会员店的诞生

山姆会员店是一家会员制零售仓储俱乐部，实际上诞生于沃尔玛之前。 它由 Sam Walton 于 1983 年创立，第一家商店在俄克拉荷马州中西部城开业。 山姆会员店旨在为小型企业和个人提供以折扣价批量购买产品的机会。 这个概念很快就流行起来，山姆会员店在美国迅速扩张。

沃尔玛的崛起

另一方面，沃尔玛由山姆·沃尔顿 (Sam Walton) 于 1962 年创立。第一家沃尔玛商店在阿肯色州罗杰斯开业。 最初，沃尔玛是一家折扣店，以低廉的价格提供多种产品。 随着时间的推移，沃尔玛成长为我们今天所知的零售巨头，在全球拥有数千家商店。

山姆会员商店和沃尔玛之间的联系

虽然山姆会员店和沃尔玛是独立的实体，但它们都是更大的沃尔玛公司的一部分。 山姆会员店作为沃尔玛的子公司运营，通过会员制仓储模式迎合特定细分市场。 这种联系使两家公司能够利用各自的资源，为客户提供多样化的产品和服务。

常见问题解答

问：任何人都可以在山姆会员店购物吗？

答： 不，山姆会员店是会员制俱乐部。 然而，会员资格对个人和企业开放。

问：山姆会员店和沃尔玛是同一家公司吗？

答：虽然山姆会员店和沃尔玛都是沃尔玛公司的一部分，但它们是独立的零售实体，拥有各自独特的业务。

问：我可以在山姆会员店使用我的沃尔玛会员资格吗？

答：不可以，沃尔玛和山姆会员店有单独的会员计划。 沃尔玛会员资格并不授予进入山姆会员店的权限，反之亦然。

总之，山姆会员店早于沃尔玛，成立于 1983 年。然而，两家公司都是在沃尔玛公司的保护下发展起来的，为顾客提供广泛的产品和服务。 无论您是在寻找大宗商品还是日常必需品，山姆会员店和沃尔玛都已成为全球数百万购物者的首选目的地。