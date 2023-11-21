Sams 和 Costco 哪个先出现？

Sam's 和 Costco 哪一个先出现？

在批发购物领域，两大巨头已成为领导者：山姆会员店和好市多。 这些会员制仓储俱乐部以折扣价提供各种产品，吸引了全球数百万客户。 但紧迫的问题仍然存在：哪一个先出现？

山姆会员店的诞生

沃尔玛公司旗下的山姆会员店率先介入。 它由 Sam Walton 于 1983 年创立，旨在为小型企业和个人提供以较低价格批量购买商品的机会。 山姆会员店很快受到欢迎，其会员模式成为未来仓储式俱乐部的蓝图。

好市多的崛起

另一方面，几年后的 Costco 于 1983 年成立。 James Sinegal 和 Jeffrey Brotman 创立了这家公司，其理念与山姆会员店类似，专注于向会员提供折扣产品。 Costco 的独特卖点是致力于提供高品质的产品和卓越的客户服务，引起了消费者的共鸣。

常见问题解答

问：什么是仓储俱乐部？

答：仓储俱乐部是一种以折扣价批量销售产品的零售商店。 客户必须成为会员才能进入这些俱乐部并享受优惠。

问：山姆会员店和 Costco 如何运营？

答：山姆会员店和 Costco 均采用会员制模式。 顾客支付年费即可成为会员，这使他们能够进入商店并享受独家折扣。

问：山姆会员店和 Costco 哪个先出现？

答：山姆会员店成立于1983年，好市多也是同年成立。 然而，山姆会员店早于几个月推出，成为第一家进入市场的仓储俱乐部。

问：山姆会员店和 Costco 之间有什么重大区别吗？

答：虽然山姆会员店和 Costco 都提供类似的产品和服务，但也存在一些差异。 Costco 以其高品质的产品和独特的选择而闻名，而 Sam's Club 则更注重以具有竞争力的价格提供广泛的产品。

总之，山姆会员店拥有成为零售业第一家仓储俱乐部的称号。 然而，山姆会员店和好市多都已成为家喻户晓的名字，为消费者提供了在批量购物时省钱的机会。 无论您喜欢山姆会员店还是好市多，它们都彻底改变了我们的购物方式，并在竞争激烈的批发市场中继续蓬勃发展。