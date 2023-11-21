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沃尔玛的老板是哪里人？

By加布里埃尔博塔

Nov 21, 2023
沃尔玛的老板是哪里人？

沃尔玛的老板是哪里人？

在零售界，沃尔玛是一个家喻户晓的名字。 凭借其庞大的影响力和全球影响力，人们很自然地想知道这家零售巨头的起源及其成功背后的人。 那么，沃尔玛的老板是哪里人呢？

目前，沃尔玛的所有者是沃尔顿家族。 沃尔玛由山姆·沃尔顿于 1962 年创立，现已发展成为世界上最大的零售商。 然而，1992 年萨姆·沃尔顿去世后，沃尔玛的所有权转移给了他的继承人，主要是他的子孙。

沃尔顿家族来自美国，因此他们的国籍是美国人。 具体来说，他们来自位于该国南部地区的阿肯色州。 山姆·沃尔顿本人出生于俄克拉荷马州翠鸟市，但后来搬到阿肯色州，并在罗杰斯开设了第一家沃尔玛商店。

常见问题解答：

问：沃尔玛现任所有者是谁？
答：沃尔玛目前的所有者是沃尔顿家族，是公司创始人山姆·沃尔顿的后裔。

问：沃尔顿家族来自哪里？
答：沃尔顿家族来自美国，特别是来自阿肯色州。

问：沃尔顿家族是如何获得沃尔玛的所有权的？
答：沃尔玛创始人萨姆·沃尔顿 (Sam Walton) 于 1992 年去世后，将公司所有权传给了他的继承人，主要是他的子孙。

问：沃尔顿家族是否参与沃尔玛的日常运营？
答：虽然沃尔顿家族拥有沃尔玛的重要所有权，但他们并不直接参与公司的日常运营。 沃尔玛由负责监督其运营的高管和经理团队运营。

综上所述，沃尔玛的老板沃尔顿家族来自美国，特别是来自阿肯色州。 虽然他们不直接参与公司的日常运营，但他们的所有权和遗产继续塑造着这家零售巨头的成功。

By 加布里埃尔博塔