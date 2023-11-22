沃尔玛继承人住在哪里？

在世界上最富有的人的领域中，沃尔玛的继承人无疑占据着显着的地位。 作为沃尔玛创始人山姆·沃尔顿的后裔，他们继承了巨额财富，并凭借自己的能力成为家喻户晓的人物。 但这些亿万富翁继承人到底把哪里称为家呢？

沃尔顿家族等沃尔玛继承人遍布美国各地。 该家族的主要住所位于阿肯色州本顿维尔，也是沃尔玛总部所在地。 这座位于该州西北角的小城市是家族商业帝国的中心。 本顿维尔还是水晶桥美国艺术博物馆的所在地，该博物馆由沃尔玛女继承人之一爱丽丝沃尔顿创立。

然而，沃尔玛的继承者不仅仅局限于阿肯色州。 他们还在该国其他地区建立了住所。 例如，爱丽丝·沃尔顿在德克萨斯州米尔萨普拥有一座牧场，而她的兄弟吉姆·沃尔顿则居住在本顿维尔，并且在德克萨斯州矿泉井城也拥有一座牧场。 与此同时，山姆·沃尔顿的长子罗布·沃尔顿住在亚利桑那州的天堂谷。

常见问题解答：

问：谁是沃尔玛的继承人？

答：沃尔玛继承人是沃尔玛创始人山姆·沃尔顿的后裔。 他们包括爱丽丝·沃尔顿、吉姆·沃尔顿和罗布·沃尔顿等。

问：沃尔玛家族的主要住所在哪里？

答：沃尔玛家族的主要住所位于阿肯色州本顿维尔，也是沃尔玛总部所在地。

问：沃尔玛继承人还住在哪里？

答：沃尔玛继承人在不同地点都有住所。 爱丽丝·沃尔顿在德克萨斯州米尔萨普拥有一座牧场，吉姆·沃尔顿在德克萨斯州矿泉井城拥有一座牧场，罗伯·沃尔顿住在亚利桑那州天堂谷。

问：本顿维尔以什么闻名？

答：本顿维尔以沃尔玛总部而闻名，也是由爱丽丝·沃尔顿创立的水晶桥美国艺术博物馆的所在地。

总之，虽然沃尔玛继承人主要居住在阿肯色州本顿维尔，但他们在美国其他地区也有住宅。 他们的财富和影响力远远超出了他们的主要居住地，他们继续塑造零售业，并为他们称之为家的社区做出重大贡献。