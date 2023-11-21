沃尔玛的老板住在哪里？

在零售巨头领域，沃尔玛是世界上最知名、最有影响力的公司之一。 凭借其庞大的商店网络和多样化的产品，沃尔玛已成为数百万购物者家喻户晓的品牌。 但您有没有想过这个零售帝国的所有者居住在哪里？ 让我们深入了解沃尔玛业主的世界，发现他们称之为家的地方。

沃尔顿家族是沃尔玛创始人山姆·沃尔顿的后裔，是该公司的主要所有者。 截至2021年，该家族总共拥有沃尔玛约50%的股份，使他们成为世界上最富有的家族之一。 虽然家庭成员分散在不同的地方，但大多数人居住在美国。

沃尔顿家族成员住在哪里？

沃尔顿家族在沃尔玛总部所在地阿肯色州拥有强大的影响力。 本顿维尔是阿肯色州西北部的一座小城市，是沃尔玛家庭办公室的所在地，也是该公司运营的中心枢纽。 沃尔顿家族的许多成员都选择居住在该地区，与公司的根源保持着密切的联系。

除了阿肯色州外，沃尔顿家族的一些成员还选择居住在美国其他地区。 例如，沃尔玛创始人的女儿爱丽丝·沃尔顿（Alice Walton）居住在德克萨斯州，以其在本顿维尔的水晶桥美国艺术博物馆展出的丰富艺术收藏而闻名。

沃尔顿家族的净资产是多少？

据福布斯报道，截至 2021 年，沃尔顿家族的净资产估计约为 250 亿美元。 这笔惊人的财富主要来自他们在沃尔玛的所有权股份。 家族的财富使他们过着奢华而有影响力的生活，并在不同行业进行各种慈善活动和投资。

总之，虽然沃尔顿家族成员分散在不同的地方，但他们与沃尔玛及其起源于阿肯色州的联系仍然紧密。 本顿维尔是这个家庭的聚集地，他们中的许多人都居住在该地区。 作为沃尔玛的所有者，他们的影响力远远超出了自己的家乡，在全球范围内塑造了零售格局。

定义：

– 零售巨头：主导零售行业的大公司。

– 沃尔玛：一家跨国零售公司，经营连锁大卖场、折扣百货商店和杂货店。

– 后代：与特定祖先有直接关系的人。

– 慈善事业：为促进他人福祉而开展的活动或项目，通常通过慈善捐赠或行动。