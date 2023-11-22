Costco最初叫什么？

在零售巨头的世界里，Costco无疑已经名声大噪。 该公司以其仓库式商店和批量购买选择而闻名，已成为全球数百万购物者的首选目的地。 但你有没有想过 Costco 最初叫什么？ 让我们回顾一下这家零售巨头的起源。

早在 1976 年，早在它成为我们今天所知的 Costco 之前，该公司实际上被称为 Price Club。 它由零售先驱 Sol Price 创立，旨在以折扣价格为顾客提供优质产品。 Price Club 作为会员制仓库俱乐部运营，主要面向寻求通过批量购买来省钱的小型企业和个人。

Price Club 迅速流行起来，到 1980 世纪 1983 年代初，它已扩展到美国多个地点。 然而，直到XNUMX年，公司才经历了重大转型。 那一年，吉姆·辛内加尔（Jim Sinegal）和杰夫·布罗特曼（Jeff Brotman）创立了一家新的零售连锁店，名为好市多批发公司（Costco Wholesale Corporation）。 “Costco”这个名字源自“Cost”和“Company”这两个词，反映了该公司致力于为其会员提供实惠价格的承诺。

Price Club 和 Costco 于 1993 年合并，形成了我们今天所知的 Costco。 新成立的公司采用了Costco的名称，Price Club品牌逐渐淡出。 从那时起，Costco 不断发展并扩大其业务范围，成为世界上最大的零售连锁店之一。

常见问题解答：

问：为什么 Price Club 更名为 Costco？

答：名称变更是在 1993 年 Price Club 与 Costco 合并时发生的。这一决定是为了将两个品牌合并到一个名称下并简化运营。

问：Costco 背后的理念是什么？

答：好市多 (Costco) 作为会员制仓储俱乐部运营，以折扣价提供各种产品。 该公司专注于批量销售商品，为客户节省大量费用。

问：Costco 有多少家分店？

答：截至 2021 年，Costco 在全球运营着 800 多个仓库，其中大部分位于美国。

问：任何人都可以在 Costco 购物吗？

答：虽然 Costco 主要是一家会员制零售商，但它也向非会员提供一些服务，例如药房和眼镜服务。 然而，要获得全套产品和福利，需要成为会员。

总之，Costco 最初被称为 Price Club，之后于 1993 年更名。该公司致力于以实惠的价格提供优质产品，这始终是其历史上的核心原则。 如今，Costco 作为深受喜爱的零售巨头继续蓬勃发展，为其会员提供各种产品和大量折扣。