2023 年疫苗包含哪些流感毒株？

随着流感季节的临近，许多人想知道 2023 年流感疫苗将覆盖哪些流感毒株。 流感病毒因其变异能力而臭名昭著，因此科学家有必要每年更新疫苗以确保其有效性。 本文旨在为您提供有关 2023 年流感疫苗所含毒株的最新信息。

什么是流感病毒株？

流感毒株是指流感病毒的特定亚型或变种。 流感病毒主要有四种类型：甲型、乙型、丙型和丁型。甲型和乙型流感病毒是最常见的，是人类季节性流感爆发的原因。

疫苗的菌株是如何选择的？

每年，世界卫生组织 (WHO) 和其他卫生机构的专家都会密切监测流感病毒的全球传播情况。 他们收集最流行毒株的数据，并预测哪些毒株可能在即将到来的流感季节传播。 根据这些信息，他们建议将这些菌株纳入年度流感疫苗中。

2023 年流感疫苗包含哪些毒株？

2023 年流感疫苗中包含的具体毒株可能因地区和制造商而异。 不过，世界卫生组织建议 2023 年疫苗应包含以下毒株：

1.甲型H1N1流感病毒株：该病毒株俗称“猪流感”，自2009年大流行以来一直在传播。 它仍然是季节性流感的一个重要原因。

2. 甲型流感 (H3N2) 菌株：该菌株是近年来流感爆发的主要原因，并与更严重的疾病有关，尤其是在老年人中。

3.乙型流感（维多利亚系）毒株：该毒株属于B/维多利亚系，已在全球流行。 它是造成很大一部分流感病例的原因，尤其是儿童。

4.乙型流感（山形系）株：该株属于B/山形系，也已广泛流行。 它是季节性流感的另一个原因，主要影响年龄较大的儿童和年轻人。

需要注意的是，疫苗中包含的菌株可能会根据不同制造商使用的配方而有所不同。 因此，始终建议咨询医疗保健专业人士或参考官方指南以获取最准确和最新的信息。

总之，2023 年流感疫苗预计将覆盖甲型流感（H1N1 和 H3N2）和乙型流感（维多利亚系和山形系）的流行毒株。 接种这些菌株的疫苗可以显着降低流感相关并发症的风险，并保护个人和社区免受季节性流感的影响。 请记住咨询医疗保健专业人员以获得个性化建议，并随时了解最新的流感疫苗接种建议。