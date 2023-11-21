接种疫苗的人感染新冠病毒的比例是多少？

随着 COVID-19 大流行继续影响世界各地的社区，疫苗的开发和分发带来了一线希望。 疫苗已被证明可以有效预防病毒引起的严重疾病、住院和死亡。 然而，人们经常会提出关于仍然感染 COVID-19 的接种疫苗者的百分比的问题。 让我们深入研究这个主题并探讨一些常见问题。

“接种疫苗”的定义是什么？

在 COVID-19 的背景下，“接种疫苗”是指根据卫生当局提供的指南，已接受推荐剂量的 COVID-19 疫苗的个人。

接种疫苗的人中感染 COVID-19 的百分比是多少？

尽管 COVID-19 疫苗可显着降低感染风险，但突破性病例仍可能发生。 根据各种研究和卫生机构的数据，接种疫苗的人感染 COVID-19 的比例相对较低。 一般来说，该百分比范围从不到 1% 到 5% 左右，具体取决于疫苗功效、人口统计数据和变异流行率等因素。

为什么有些接种疫苗的人仍然感染 COVID-19？

没有一种疫苗是100%有效的，由于多种因素，可能会出现突破性病例。 这些包括随着时间的推移免疫力减弱、可能部分逃避疫苗保护的新变体的出现以及免疫反应的个体差异。 然而，即使在突破性病例中，与未接种疫苗的人相比，接种疫苗的人患严重疾病或需要住院治疗的可能性也较小。

所有突破性案例都一样吗？

突破性病例的严重程度可能有所不同。 有些人可能会出现轻微症状或没有症状，而另一些人可能会出现更严重的疾病。 然而，与未接种疫苗的人相比，接种疫苗的人患严重疾病的总体风险明显较低。

结论

虽然接种疫苗的个体中可能会出现突破性的 COVID-19 病例，但比例仍然相对较低。 疫苗在减少病毒传播和保护个人免受严重疾病方面继续发挥着至关重要的作用。 重要的是要遵循公共卫生准则，包括戴口罩、保持良好的手部卫生以及即使在接种疫苗后也保持社交距离，以进一步降低感染风险。