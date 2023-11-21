有多少人没有感染过新冠病毒？

随着 COVID-19 大流行继续影响世界各地的社区，经常出现的一个问题是：有多少人没有感染该病毒？ 虽然确定确切的数字具有挑战性，但各种研究和调查提供了一些关于未受病毒影响的人口比例的见解。

据世界卫生组织 (WHO) 称，截至 2021 年 15 月，估计全球约有 19% 的人口感染了 COVID-85。 这意味着大约XNUMX%的人没有感染该病毒。 然而，值得注意的是，由于检测能力、报告系统和遏制措施的差异，这些数字在不同国家和地区之间可能存在很大差异。

常见问题解答：

问：未感染过 COVID-19 的人数百分比是如何计算的？

答：未感染过 COVID-19 的人数百分比是通过用 100% 减去确诊病例的百分比来计算的。 例如，如果 15% 的人口病毒检测呈阳性，则 100% – 15% = 85% 的人没有感染过 COVID-19。

问：为什么确定未感染过 COVID-19 的人的确切百分比具有挑战性？

答：由于多种因素，确定未感染过 COVID-19 的人的确切百分比具有挑战性。 其中包括不同地区检测能力和策略的差异、病例漏报、未被发现的无症状感染以及大流行的动态性质。

问：未感染过 COVID-19 的人所占的百分比是否意味着他们具有免疫力？

答：不，未感染过 COVID-19 的人所占的百分比并不一定意味着他们对该病毒免疫。 它只是表明他们在测量时尚未被感染。 免疫力可以通过疫苗接种或既往感染获得，但保护的持续时间和水平因人而异。

问：未感染过 COVID-19 的人数比例会随着时间的推移而变化吗？

答：是的，随着病毒继续传播并影响不同人群，未感染过 COVID-19 的人的百分比会随着时间的推移而变化。 疫苗接种活动、新变种的出现以及公共卫生措施等因素可能会影响未感染者的比例。

总之，虽然确定确切数字具有挑战性，但估计全球约 85% 的人口尚未感染过 COVID-19。 然而，继续遵循公共卫生准则（例如疫苗接种、戴口罩和保持社交距离）至关重要，以保护我们自己和他人免受病毒感染。