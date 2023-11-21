沃尔玛的公司价值观是什么？

沃尔玛是一家跨国零售公司，以其在全球市场的巨大影响力而闻名。 该公司在 11,000 个国家拥有 27 多家商店，已成为家喻户晓的品牌。 但沃尔玛与竞争对手有何不同？ 沃尔玛成功的关键因素之一是其对公司价值观的坚定承诺。

对客户的承诺： 沃尔玛将顾客置于其一切行为的中心。 该公司致力于以实惠的价格提供优质的产品，确保客户获得最佳的性价比。 沃尔玛以客户为中心的理念体现在其丰富的产品系列、便利的商店位置和卓越的客户服务上。

尊重个人： 沃尔玛坚信尊重每个人并保持尊严。 这种价值延伸到其客户和员工。 公司营造包容和多元化的工作环境，让每个人都感到受到重视和被赋予权力。 沃尔玛还积极支持各种社区倡议，体现了其对社会产生积极影响的承诺。

追求卓越： 沃尔玛致力于持续改进和创新。 该公司不断寻求增强运营、供应链和技术的方法，以更好地服务客户。 沃尔玛鼓励员工拥抱成长心态，积极参与公司追求卓越的事业。

完整性： 沃尔玛以最高​​的道德标准运营。 公司致力于以诚实、透明和公平的方式开展业务。 沃尔玛希望其员工在所有互动中遵守这些原则，确保整个组织保持信任和诚信。

常见问题解答：

问：沃尔玛如何优先考虑其客户？

答：沃尔玛以实惠的价格提供各种产品、确保便利的商店位置并提供卓越的客户服务，从而优先考虑客户。

问：沃尔玛如何促进多元化和包容性？

答：沃尔玛通过拥抱多样性并尊重每个人和尊严来营造包容性的工作环境。 公司积极支持各种社区倡议，以促进包容性。

问：沃尔玛如何追求卓越？

答：沃尔玛致力于持续改进和创新。 该公司不断寻求增强运营、供应链和技术的方法，以更好地服务客户。

问：沃尔玛如何确保其商业行为的诚信？

答：沃尔玛以最高​​的道德标准运营，以诚实、透明和公平的方式开展业务。 公司希望员工在所有互动中都遵守这些原则。