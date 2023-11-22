沃尔玛全球排名第几？

沃尔玛是美国跨国零售公司，无可否认是世界上最大的公司之一。 沃尔玛以其庞大的连锁超市、折扣百货商店和杂货店而闻名，在美国和全球都有重要影响力。 但它在全球排名中处于什么位置呢？

最新数据显示，沃尔玛在全球商业格局中占据着令人印象深刻的地位。 截至 2021 年，沃尔玛被评为全球收入最大的公司。 这意味着它产生的收入比全球任何其他公司都多。 其庞大的收入证明了其庞大的客户群及其满足广泛消费者需求的能力。

沃尔玛在《财富》世界 500 强排行榜上的持续排名进一步凸显了其在零售业的主导地位。 这个享有盛誉的榜单根据收入对全球 500 强公司进行排名。 沃尔玛连续多年稳居该榜单前十名，展示了其在全球市场的持续成功和影响力。

常见问题解答：

问：什么是收入？

答：收入是指公司通过其业务活动（例如销售产品或服务）产生的资金总额。

问：什么是《财富》世界500强排行榜？

答：《财富》世界 500 强排行榜是每年根据营收排名对全球 500 强企业进行的排名。 它提供了对各个行业中最大和最有影响力的公司的见解。

问：就利润而言，沃尔玛是最大的公司吗？

答：虽然沃尔玛在收入方面占据榜首，但在利润方面不一定是最大的公司。 盈利能力取决于多种因素，包括费用、投资和整体财务管理。

总之，沃尔玛作为全球收入最大公司的排名巩固了其作为零售巨头的地位。 它持续名列前茅表明其有能力适应不断变化的消费者需求并保持强大的市场影响力。 随着沃尔玛继续扩大其业务并在零售行业内进行创新，其排名可能在未来几年保持领先地位。