新病毒叫什么？

近几个月来，一种新病毒引起了世界的关注，引起了广泛关注，并促使全球努力遏制其传播。 这种新型病毒的正式名称为 SARS-CoV-2，它是导致新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 的罪魁祸首。 该病毒于 2019 年 XNUMX 月首次在中国武汉爆发，此后已成为全球大流行病。

什么是 SARS-CoV-2？

SARS-CoV-2 属于冠状病毒家族，已知会引起人类呼吸道疾病。 “冠状病毒”这个名字来源于在显微镜下观察时从病毒表面突出的冠状尖刺。 这种特殊毒株 SARS-CoV-2 与 2002-2003 年爆发的严重急性呼吸系统综合症 (SARS) 病毒密切相关。

什么是COVID-19？

COVID-19 是由 SARS-CoV-2 病毒引起的疾病。 该缩写词代表“2019 年冠状病毒病”，表明该病毒首次被发现的年份。 这种疾病主要影响呼吸系统，症状从发烧和咳嗽等轻微症状到严重呼吸窘迫和器官衰竭不等。 对于老年人和有潜在健康问题的人来说，这可能特别危险。

常见问题解答：

问：病毒是如何传播的？

答：病毒主要通过感染者咳嗽、打喷嚏或说话时的呼吸道飞沫传播。 它还可以通过触摸被病毒污染的表面或物体，然后触摸脸部来传播。

问：COVID-19 有哪些症状？

答：常见症状包括发烧、咳嗽、气短、疲劳、身体疼痛、喉咙痛以及味觉或嗅觉丧失。 然而，有些人可能没有症状或出现轻微症状。

问：我该如何保护自己？

答：保持良好的卫生习惯至关重要，例如勤洗手、在公共场所戴口罩、与他人保持身体距离、避免大型聚会。 遵循卫生当局的指导方针和建议至关重要。

问：有疫苗吗？

答：是的，已经开发出多种疫苗并授权紧急使用以对抗 COVID-19。 全球范围内正在进行疫苗接种活动，以帮助控制病毒的传播。

总之，新病毒 SARS-CoV-2 是导致称为 COVID-19 的疾病的原因。 及时了解最新进展、遵循建议的指南并优先考虑个人和公共卫生，以减轻这一全球流行病的影响至关重要。