沃尔玛免费送货的最低订单金额是多少？

沃尔玛是世界上最大的零售公司之一，为其客户提供便捷的在线购物体验。 随着网上购物的普及，许多人对沃尔玛免费送货资格所需的最低订单金额感到好奇。 在本文中，我们将探讨这个主题并提供一些常见问题的答案。

免费送货的最低订单价值：

沃尔玛最近改变了其送货政策，旨在为顾客提供更多灵活性和便利。 截至目前，沃尔玛免费送货所需的最低订单金额为 35 美元。 这意味着，如果您的在线购买超过 35 美元，您将无需支付任何额外的送货费用。

对于以前必须满足更高的最低订单价值才能获得免费送货资格的客户来说，这一新门槛是一项重大改进。 通过将要求降低至 35 美元，沃尔玛让个人更容易享受将购买的商品送货上门的便利，而无需支付任何额外费用。

经常问的问题：

1. 我可以合并多个商品以达到 35 美元的最低订单价值吗？

是的，您可以合并多个商品以满足 35 美元的最低订单价值。 只要您的在线购物车总价值超过 35 美元，您就有资格享受免费送货。

2. 最低订单金额是否适用于所有产品？

最低订单价值适用于沃尔玛在线购买的大多数产品。 但是，可能存在一些例外情况，例如超大或重型物品需要特殊处理或交付安排。 在这种情况下，可能需要支付额外费用。

3. 所有交付选项的最低订单价值都相同吗？

是的，35 美元的最低订单价值适用于沃尔玛提供的所有送货方式，包括标准送货和快递。 无论您选择何种送货速度，只要您的订单满足最低要求，就不会收取任何送货费用。

综上所述，沃尔玛将免费送货的最低订单金额设定为35美元，让顾客无需额外支付送货费用即可享受网上购物的便利。 这一政策变化表明沃尔玛致力于为其在线客户提供无缝且价格实惠的购物体验。 因此，下次您在沃尔玛购物时，请记住，满足 35 美元的最低订单价值即可享受免费送货服务。