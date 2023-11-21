沃尔玛的公司简介是什么？

沃尔玛是世界上最大的零售商，是一家美国跨国公司，经营连锁大卖场、折扣百货店和杂货店。 沃尔玛由 Sam Walton 于 1962 年创立，现已发展成为一家全球巨头，业务遍及 27 个国家，在全球拥有 11,000 多家商店。 沃尔玛总部位于阿肯色州本顿维尔，在全球拥有超过 2.3 万名员工，使其成为世界上最大的私营雇主之一。

公司简介：

沃尔玛以各种名义运营，包括沃尔玛超级中心、沃尔玛邻里市场和山姆会员店。 该公司提供广泛的产品，包括杂货、服装、电子产品、家居用品等。 它还通过其在线平台提供药房、金融服务和数字娱乐等服务。

企业价值观：

沃尔玛的使命是为人们省钱，让他们生活得更好。 公司致力于为客户提供低廉的价格、提供广泛的产品选择、并确保便捷的购物体验。 沃尔玛还注重可持续发展，旨在实现零浪费，使用 100% 可再生能源运营，并销售可持续发展的产品。

常见问题解答：

1. 沃尔玛有多少家商店？

沃尔玛在全球经营超过 11,000 家商店，包括沃尔玛超级中心、沃尔玛邻里市场和山姆会员店等各种品牌。

2. 沃尔玛有多少员工？

沃尔玛在全球拥有超过 2.3 万名员工，使其成为全球最大的私营雇主之一。

3. 沃尔玛总部在哪里？

沃尔玛总部位于美国阿肯色州本顿维尔。

4. 沃尔玛提供哪些产品？

沃尔玛提供广泛的产品，包括杂货、服装、电子产品、家居用品等。 它还提供药房、金融服务和数字娱乐等各种服务。

总之，沃尔玛是一家全球零售巨头，拥有广泛的业务范围和多样化的产品和服务。 凭借对低价、便利和可持续发展的承诺，沃尔玛继续成为零售行业的领导者。