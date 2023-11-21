新冠病毒疫苗叫什么？

在对抗当前的 COVID-19 大流行的过程中，科学家和制药公司一直在不懈地努力开发有效的疫苗。 最近出现的最著名的疫苗之一是辉瑞 BioNTech COVID-19 疫苗。

辉瑞-BioNTech COVID-19 疫苗：

辉瑞-BioNTech COVID-19疫苗也称为BNT162b2，是由跨国制药公司辉瑞和德国生物技术公司BioNTech合作开发的基于mRNA的疫苗。 该疫苗在临床试验中显示出可喜的结果，证明在预防 COVID-19 感染方面具有高效能。

辉瑞 BioNTech 疫苗如何发挥作用？

辉瑞-BioNTech 疫苗的工作原理是将病毒的一小段遗传物质（称为信使 RNA (mRNA)）引入体内。 该 mRNA 向细胞提供指令，以产生 SARS-CoV-2 病毒表面上发现的无害的刺突蛋白片段。 一旦产生刺突蛋白，免疫系统就会将其识别为外源物并发起免疫反应，产生抗体来对抗它。 如果将来接触到实际的病毒，免疫系统会准备好识别并中和它，从而防止感染。

常见问题解答：

问：辉瑞 BioNTech 疫苗安全吗？

答：是的，辉瑞-BioNTech疫苗经过了严格的临床试验测试，以确保其安全性和有效性。 它已获得全球多个监管机构的紧急使用授权。

问：辉瑞 BioNTech 疫苗的效果如何？

答：临床试验表明，辉瑞 BioNTech 疫苗预防 COVID-95 感染的有效性约为 19%。

问：辉瑞 BioNTech 疫苗有副作用吗？

答：与任何疫苗一样，辉瑞-BioNTech 疫苗可能会引起一些副作用，例如注射部位疼痛、疲劳、头痛、肌肉疼痛、发冷、发烧和恶心。 这些副作用通常很轻微，并会在几天内消失。

总之，辉瑞-BioNTech COVID-19 疫苗已成为抗击这一流行病的重要参与者。 其基于 mRNA 的技术在预防 COVID-19 感染方面表现出高效能，为更光明的未来带来了希望。