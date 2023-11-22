比沃尔玛更大的是什么？

在零售业，很少有品牌像沃尔玛一样具有如此重要的影响力。 凭借其庞大的商店、广泛的产品范围和全球影响力，这家零售巨头已成为规模和规模的代名词。 然而，有一些实体可以声称在某些方面比沃尔玛更大。 让我们来探讨一下其中一些具有传奇色彩的实体，以及它们与零售巨头的比较。

亚马逊：电子商务巨头

在在线零售方面，亚马逊占据主导地位。 亚马逊由杰夫·贝佐斯 (Jeff Bezos) 于 1994 年创立，现已呈指数级增长，成为全球最大的在线市场。 凭借丰富的产品选择、快速的配送选项以及不断扩大的服务范围，亚马逊彻底改变了人们的购物方式。 它的市值（衡量公司已发行股票的总价值）经常超过沃尔玛，使其成为以此指标衡量的世界上最大的零售商。

阿里巴巴：中国电子商务巨头

虽然亚马逊在全球在线零售领域占据主导地位，但阿里巴巴在中国也占据着类似的地位。 阿里巴巴由马云于 1999 年创立，现已发展成为一家涵盖电子商务平台、云计算服务和数字支付系统的企业集团。 凭借淘宝和天猫等市场，阿里巴巴已成为数百万中国消费者的首选平台。 就衡量平台上销售商品总价值的年度商品交易总额（GMV）而言，阿里巴巴一直超过沃尔玛。

常见问题解答：

问：什么是市值？

答：市值，通常称为市值，是公司已发行股票的总价值。 它的计算方法是将当前股价乘以已发行股票总数。 市值用于确定公司的规模和价值。

问：什么是商品交易总额 (GMV)？

答：商品总额是电子商务中用于衡量特定时间段内平台上销售的商品总价值的指标。 它包括所有已售产品的价值，无论平台本身是否拥有商品的所有权或充当买家和卖家之间的促进者。

总之，虽然沃尔玛仍然是零售巨头，但有些实体在某些方面超越了它。 亚马逊在全球在线零售领域占据主导地位，而阿里巴巴在中国也占据着类似的地位。 这些公司利用技术和创新取得了前所未有的成功，展示了零售行业不断发展的本质。