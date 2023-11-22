洛斯以前叫什么？

令人惊讶的是，人们发现受欢迎的家居装修零售商 Lowes 并不总是以其当前的名称为人所知。 许多客户可能不知道该公司以前的身份，这为其历史增添了一层有趣的色彩。 那么，洛斯以前叫什么？ 让我们深入探究过去并揭开答案。

在成为 Lowes 之前，该公司被称为 Lowe's North Wilkesboro Hardware。 这一切都始于 1921 年，当时 Lucius Smith Lowe 在北卡罗来纳州北威尔克斯伯勒开设了一家小型五金店。 该商店因其卓越的客户服务和优质产品而迅速赢得声誉，并扩展到邻近城镇。

随着业务的发展，它经历了一系列的变革。 1952 年，该公司更名为 Lowe's Building Supply，以反映其专注于提供建筑材料。 然而，直到 1984 年，该名称才正式缩写为 Lowes，去掉了撇号并采用了更现代的品牌。

常见问题解答：

问：洛斯为什么要更名？

答：将名称从 Lowe's Building Supply 更改为 Lowes 的决定是品牌重塑工作的一部分，旨在实现公司形象现代化，并使其对更广泛的客户群更具吸引力。

问：以前的名字中的撇号有什么意义？

答：Lowe's 中的撇号代表所有格形式，表明该商店属于 Lowe 家族。 然而，在品牌重塑过程中，撇号被删除，以创建一个更简单、更精简的徽标。

问：Lowes 的历史上还有其他值得注意的变化吗？

答：是的，除了更名之外，Lowes 这些年来还进行了各种扩张和收购。 它已成为美国最大的家居装修零售商之一，门店遍布全国，并拥有强大的在线业务。

总之，著名的家居装修零售商 Lowes 以前称为 Lowe's North Wilkesboro Hardware，后来更名为 Lowe's Building Supply。 1984 年，公司决定更名为 Lowes，这是公司历史上的一个重要里程碑。 随着 Lowes 不断蓬勃发展并为客户提供服务，其以前的名称仍然证明了其卑微的起步和显着的增长。