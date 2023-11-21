新冠疫苗有哪些严重危害？

随着 COVID-19 疫苗接种活动继续在全球范围内开展，人们开始担心潜在的副作用和严重危害。 解决这些问题并提供准确的信息以帮助个人就接种疫苗做出明智的决定非常重要。 虽然 COVID-19 疫苗经过了严格的测试，并被监管机构认为是安全有效的，但必须承认，与任何医疗干预措施一样，它们可能存在一些风险。

了解严重危害：

严重伤害是指接种疫苗后发生的不良事件，可能对个人健康造成严重后果。 这些事件相对罕见，并受到卫生当局的密切监测，以确保疫苗的持续安全性。

常见问题解答：

问：与 COVID-19 疫苗相关的最常见的严重危害有哪些？

答：最常报告的严重危害包括严重过敏反应（过敏反应）、凝血障碍（如血栓形成）和心肌炎（心肌炎症）。

问：严重伤害多久发生一次？

答：严重伤害极为罕见。 例如，过敏反应的发生率估计约为每百万剂中 2-5 例，而凝血障碍的风险约为每 1 剂中 2-100,000 例。

问：疫苗的严重危害是否比 COVID-19 本身带来的风险更严重？

答：不会，与 COVID-19 感染相关的风险通常远高于接种疫苗的风险。 COVID-19 可导致严重疾病、长期并发症，甚至死亡，特别是在弱势群体中。

总之，尽管存在与 COVID-19 疫苗相关的严重危害，但这种危害极为罕见。 疫苗接种在预防 COVID-19 及其潜在并发症方面的好处远远大于风险。 必须依靠可靠来源的准确信息并咨询医疗保健专业人员，以做出有关疫苗接种的明智决定。