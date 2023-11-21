如果接种疫苗并加强接种，感染新冠病毒的几率有多大？

随着世界继续应对当前的 Covid-19 大流行，高度传染性的 Omicron 变种的出现引发了人们对突破性感染和长期 Covid 的可能性的担忧。 随着疫苗接种和加强注射被广泛推荐，许多人想知道即使在完全接种疫苗和加强注射后，仍会经历长期新冠病毒感染的可能性。 让我们深入研究这个主题并探讨一些常见问题。

什么是长covid？

长Covid，也称为SARS-CoV-2感染的急性后遗症（PASC），是指个人从Covid-19急性期恢复后出现持续症状或出现新的健康问题的情况。 这些症状可能持续数周甚至数月，显着影响一个人的生活质量。

我们对接种疫苗和加强疫苗后感染新冠病毒的几率了解多少？

尽管即使在完全接种疫苗和加强的个体中也可能发生突破性感染，但长期感染新冠病毒的风险似乎显着降低。 根据最近的研究，与未接种疫苗的人相比，接种疫苗的人患严重疾病、住院和长期感染新冠病毒的可能性较小。

英国国家统计局进行的一项研究发现，与未接种疫苗的人相比，完全接种疫苗的人长期感染新冠病毒的风险大约减半。 此外，研究表明，接受过加强注射的人经历长期新冠病毒感染的几率甚至更低。

为什么接种疫苗和加强疫苗的个体长期感染新冠病毒的风险会降低？

疫苗接种和加强注射有助于刺激免疫系统，使其能够对病毒产生强大的防御能力。 虽然突破性感染仍然可能发生，但疫苗接种和加强疫苗接种产生的免疫反应通常可以有效预防严重疾病并降低长期感染新冠病毒的可能性。

结论

虽然突破性感染的可能性仍然存在，但充分接种疫苗和加强疫苗接种可显着降低长期感染新冠病毒的风险。 疫苗接种和加强注射在保护个人免受与 Covid-19 相关的严重疾病和长期并发症方面发挥着至关重要的作用。 重要的是继续遵循公共卫生准则，例如戴口罩和保持良好的手部卫生，以进一步减轻病毒的传播并保护我们自己和他人。