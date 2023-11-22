哪些应用程序会阻止其他应用程序使用数据？

在当今的数字时代，数据消耗达到历史最高水平，我们的智能手机在我们没有意识到的情况下吞噬我们宝贵的移动数据的情况并不少见。 无论是后台应用程序刷新、自动更新，还是只是需要大量数据的应用程序，我们的数据计划都会迅速减少，从而给我们带来巨额账单或网速缓慢。 幸运的是，有一些应用程序可以帮助我们控制数据使用并防止其他应用程序吞噬它。

定义术语：

– 数据：在本文中，数据是指移动设备上的应用程序和服务消耗的互联网带宽量。

– 应用程序：应用程序的缩写，应用程序是旨在在移动设备上执行特定任务或提供特定服务的软件程序。

应用程序拦截器：

可以帮助我们管理数据使用的一类应用程序是应用程序拦截器。 这些应用程序允许用户有选择地阻止或限制某些应用程序访问互联网或在后台使用数据。 通过这样做，它们有助于保存数据并防止不必要的数据消耗。 一些流行的应用程序拦截器包括 NetGuard、NoRoot Firewall 和 AdGuard。

数据保护应用程序：

另一种可以帮助限制数据使用的应用程序是数据保护应用程序。 这些应用程序的工作原理是在数据到达您的设备之前对其进行压缩，从而减少加载网页、图像和视频所需的数据量。 他们还可以屏蔽因消耗数据而臭名昭著的广告。 数据保护应用程序的示例包括 Opera Max、Google 的 Datally 和 Onavo Extend。

常见问题解答：

问：这些应用程序是否完全阻止其他应用程序使用数据？

答：虽然这些应用程序可以显着减少数据使用量，但它们可能无法完全停止所有数据消耗。 某些系统级进程和基本应用程序可能仍需要数据访问。

问：这些应用程序可以阻止特定应用程序使用 iOS 设备上的数据吗？

答：由于 Apple 严格的安全措施，应用程序拦截器和数据保护程序应用程序在 iOS 设备上的功能有限。 但是，某些应用程序仍然可以帮助监控和管理数据使用情况。

问：这些应用程序可以免费使用吗？

答：许多应用程序拦截器和数据保护程序提供功能有限的免费版本。 具有附加功能的高级版本通常需要付费。

总之，如果您发现自己不断与需要大量数据的应用程序作斗争，请考虑使用应用程序拦截器或数据保护应用程序来重新控制数据使用。 这些应用程序可以帮助您省钱、防止意外的数据过剩，并确保更流畅的移动浏览体验。