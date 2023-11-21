战锤 40,000：星际战士 II：银河战争新时代

自《战锤 40,000：星际战士》发布以来已有十多年了，这款游戏以其激烈的战役和扣人心弦的多人战斗吸引了玩家。 粉丝们早已放弃了续作的希望，但现在，2023 年，万众期待的《战锤 40,000：星际战士 II》在 Xbox Series X|S 上的发布即将到来。 这一次，开发商 Sabre Interactive 和发行商 Focus Entertainment 正在将这个深受喜爱的系列推向新的高度。

《战锤 40,000：星际战士 II》是一款第三人称射击游戏，让玩家沉浸在惊心动魄的银河冒险中。 泰特斯船长和他的星际战士们重返前线，由才华横溢的克莱夫·斯坦登配音。 当皇帝派遣忠诚的星际战士去对抗泰伦虫群时，玩家必须使用毁灭性武器和特殊能力释放地狱。

一个显着的区别是《战锤 40,000：星际战士 II》不再由 Relic Entertainment 掌控。 相反，《僵尸世界大战》和《鬼玩人：游戏》背后的广受赞誉的工作室 Sabre Interactive 已经接管了这一切。 Sabre Interactive 以其令人印象深刻的群体引擎技术而闻名，该技术允许屏幕上同时出现大量敌人，Saber Interactive 承诺以前所未有的规模提供史诗般的战斗。

《战锤 40,000：星际战士 II》与其前作有何不同？

在原版游戏的基础上，Sabre Interactive 将泰伦虫族作为《星际战士 II》的主要敌人。 独特的行为模拟器，称为群体引擎，完美地补充了泰伦虫族的蜂巢性质，从而产生令人兴奋和具有挑战性的游戏序列。

在《星际战士 II》中，故事发生在第一款游戏事件发生近一个世纪后。 随着卡迪亚要塞世界的毁灭和原铸体的出现，宇宙发生了重大变化，原铸体是由复活的极限战士原体罗伯特·基里曼领导的更强大的星际战士品种。 泰特斯船长回到了动荡的银河系，适应了新的环境，再次为拯救人类而战。

至于《战锤40,000》这款桌面游戏，这些年来也不断发展。 尽管开发过程使得跟上新模型和派系的不断引入具有挑战性，但《战锤 40,000：星际战士 II》的目标是在其限制范围内尽可能多地融入内容。 玩家不仅会遇到极限战士和泰伦虫族，还会遇到帝国军队和重要的机械教势力。 然而，他们必须警惕奸奇势力，这将使极限战士的战斗复杂化。

常见问题

1. 《战锤 40,000：星际战士 II》的开发商和发行商是谁？

《战锤 40,000：星际战士 II》由 Sabre Interactive 开发，Focus Entertainment 发行。

2.《星际战士XNUMX》中的主要敌人派系是什么？

《星际战士 II》中的主要敌人派别是泰伦虫族，他们以蜂巢般的行为而闻名。

3.《星际战士XNUMX》的游戏玩法有何变化？

《星际战士 II》建立在其前身的成功机制之上，同时引入新功能来增强玩家体验。 游戏保留了出色的远程/近战系统，并引入了快速射击反击和招架机制等改进。

4. 自第一款游戏以来，《战锤 40,000》宇宙发生了哪些变化？

在《战锤 40,000》的宇宙中，要塞世界卡迪亚已被摧毁，亚空间裂缝将银河系撕裂。 原体（阿斯塔特的更强版本）的出现，以及罗伯特基里曼作为极限战士原体的回归，重塑了银河系，并将人类置于极度危险之中。

5. 玩家可以期待在《星际战士XNUMX》中看到桌面游戏中的所有新模型和派系吗？

开发过程对于跟上不断发展的桌面游戏提出了挑战。 虽然《星际战士 II》的目标是尽可能多地融合，但玩家不应期望看到所有新模型和派系。 然而，他们可以预料到会遇到帝国军队、重要的机械教势力以及复杂的奸奇势力。