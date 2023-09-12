Warbits+：移动端和 PC 版现已开放 Beta 注册

Risky Lab 的 Warbits 是深受喜爱的经典 Advance Wars 游戏玩法，目前正在进行全面重建，包括现代屏幕尺寸、跨平台游戏、社区创建支持和各种生活质量改进。 Warbits+ 的公开测试版注册现已在 Steam 和 iOS 上开放，并将持续到 20 月 XNUMX 日。

Warbits+将于下个月在PC上发布，而移动版本的发布日期尚未公布。 不过，玩家可以在 Steam 上将游戏列入愿望清单，甚至同时下载演示版。 新版本将包含 6 个战役任务、4 个小冲突任务、4 个谜题任务、地图编辑器以及对本地和在线多人游戏的支持。

原版 Warbits 游戏受到了高度赞扬，其积极的事后分析以及发布后被评为本周游戏就证明了这一点。 即将推出的 Warbits+ 公测版备受期待，玩家渴望在 Steam Deck 和 iPad 上体验改进的游戏玩法。

如果您还没有玩过原版 Warbits 或 Advance Wars，那么可能值得查看评论，以了解游戏的令人上瘾的本质和战略游戏玩法。 如需了解有关 Warbits+ 的最新消息和进展，请访问官方网站。

来源：

– Warbits 网站

– 用于 TestFlight 链接的 Risky Lab Discord 服务器

– Warbits+ 演示和愿望清单的 Steam 商店页面

（注：URL 已从本摘要的来源中删除）